新的四年將開啟！台商期待「恢復」往來　已有赴台交流計畫

▲賴清德19日邀請友邦元首們釣蝦，笑容滿面顯得心情很好。（圖／翻攝自共訊）

記者蔡儀潔／北京報導

「520」就職典禮即將登場，另一位民進黨總統將站上台灣最高政治舞台，未來的兩岸關係走向牽動在大陸的台商台企佈局。《東森新媒體ETtoday》採訪多名在陸台商，均希望台海和平穩定，同時期待能「恢復」開放互動，畢竟暫停多年的人員往來，等不起另一個四年。

準總統賴清德今（20）早將發表就職演說，新政府的國安極層峰人士近日指出，演說內容的基調將包括「穩健」、「自信」、「負責任」以及「團結」這四個元素，其中在面臨中國大陸各種手段統戰分化社會，會更需要投注更多努力團結國人，壯大國家。

▲ 寶健總裁李道。（圖／記者蔡儀潔攝）

兩岸關係的冷暖，位在第一線的台商感受最深也最是憂慮，他們均希望「經貿往來」能恢復暢通。寶健公司總裁李道受訪時坦言，20多年前看中大陸生產力，抱持「前店後廠」觀念西進投資，然而近幾年兩岸關係惡化，台企發展多少受到壓制。

李道接著表示，因此希望「520」之後的新政府，能恢復兩岸交通往來和經貿合作，恢復到更好的明天，「這是我們最大的盼望。」

台企瑞愛鑫生醫科技總經理陳建勳則指出，台灣在大健康、生物科技、半導體等產業，研發技術領先，而大陸在生產和銷售方面，擁有廣大市場和一定的國際交流地位，若雙方能多交流合作，相信對台商乃至兩岸都是好事。

▲邱全成。（圖／記者蔡儀潔攝）

台灣電電公會大陸副首席代表、英業達北京公司總經理邱全成同樣認為，兩岸企業只有合作才能互贏共利，他們會繼續協助台企開拓大陸內需市場，「我想台灣很多人才，無論在技術還是文化領域，都能在大陸實現融合發展。」

除經貿往來外，外界期盼「520」後的兩岸人員恢復互通。馬祖觀光協會理事長孫孝豪近日透露，已收到福州市赴馬祖參訪團材料，將透過3天2夜的時間走訪南竿、北竿的主要景點，計畫在「520」就職大典後送件。

寶健公司也計畫，恢復開放後帶員工到南台灣旅遊，實際上，他們曾分別在2009年、2013年及2016年，組織近3萬名員工赴台觀光，反響非常熱烈，可惜之後再無法赴台，期望今年會有更好的機會。

▲台鉅集團大中華區執行長陳軒宇 。（圖／記者蔡儀潔攝）

在大陸總投資3000萬美元的台鉅集團，在福州和福清設有工廠。大中華區執行長CEO陳軒宇也計畫，在「520」新政府上任後，兩岸若能雙向開放，便聯合福州台協的資源力量，組織生產型企業主來個「福台2、3日遊」，到台灣觀光工廠邊玩邊考察。

陳軒宇進一步闡述道，之所以有此想法，是因為台灣擁有許多知名觀光工廠，台鉅也在2015年台南建造了2000坪的「美麗遊樂園」，而福州相對較少，因此希望聯手台企和陸企，共同打造觀光產業鏈，推動品牌信任度。