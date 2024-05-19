響應521國際茶日　新北好茶推預購優惠支持茶農

▲響應521國際茶日，新北好茶推預購優惠。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

5月21日為國際茶日，為鼓勵民眾支持在地優質茶品，新北市政府農業局聯合坪林區農會及坪林青年茶業發展協會推出新北好茶優惠，即日起至5月底前訂購比賽茶優良獎享優惠92折（每盒原價1200元，特價1100元)，購買10斤還贈送500元農會商品禮劵1張，20斤贈送3張禮劵；至8月1日網路預購茶青選茶禮盒優惠95折（原價880元，特價835元），預購優質新北好茶趁現在。

國際茶日目的是讓民眾瞭解茶文化產業和環境，使得「從田間到茶杯」的茶產業永續發展。新北市是全台最大包種茶產區，主要分布於坪林、石碇、深坑、平溪、汐止等地區，每年產量高達488.49公噸，其中坪林所產包種茶有「百萬冠軍茶」之稱，在坪林有一群青農放下過去工作返鄉做茶，為振興在地茶產業，傳承及交流製茶技術，以吸引更多年輕人留在家鄉，自發成立坪林青年茶業發展協會，現已邁入第7年，目前成員有44位。

▲坪林青年茶業發展協會交流製茶技術。

協會以「有種精神，叫回家種茶」為口號，集結在地青年茶農透過定期聚會交流品茗，提升青農喝茶知識與製茶技術，以新的思維訴說屬於這個世代的茶精神。新北市農業局為鼓勵青農返鄉，輔導協會設計包裝、培訓導覽人員、設計食農教育課程、以行動茶Bar巡迴推廣包種茶，並推出以包種茶為基底的薰酒香茶「茶慶酒」。

協會理事長鄭祐昇表示，協會除了提供青農交流外，也會在農忙缺工時，互相幫忙採茶，若是在產季時遇到下雨，家中有大型製茶廠的青農則會提供大型製茶機具製茶，以穩定品質及產量。另外為培養協會成員更精準的感官識別能力，相互切磋交流，成員在7年間已有7位取得茶葉感官品評中高級證照和13位取得茶葉感官品評中級證照，協會於今年成立「有種茶產業運銷合作社」，將包種茶品牌化，推動共同運銷，展現新北青農的韌性與活力。

農業局長李玟表示，新北市推動農業創生，跨域導入設計及業界資源，鼓勵農業創生團隊與在地青年持續經營地方，由農業創生推動經營地方底蘊，讓更多族群參與，並提供各項行政資源，展現農業創生拓展新風貌。購買百萬冠軍茶可洽坪林區農會供銷部：02-2665-7227分機28黃主任及坪林區農會農特產品直銷中心坪林店：02-2665-7229高小姐。

▲即日起至5月底前訂購比賽茶優良獎享優惠92折。

▲即日起至8月1日網路預購茶青選茶禮盒優惠95折。