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大陸 大陸焦點 特派現場

為吸引特斯拉等外資！　上海政府「放寬數據出口限制」

▲特斯拉上海超級工廠。（圖／CFP）

▲特斯拉上海超級工廠。（圖／CFP）

文／中央社

過去一些外國金融公司和包括特斯拉在內的汽車製造商，一直在遊說中國當局允許跨境共享數據。路透社17日報導，上海政府近期編制一份無需安全評估即可轉移到海外的數據清單，有意吸引外資提升中國經濟。

2022年中國政府要求所有在中國境內營運的重要數據離岸傳輸必須經過中央網絡安全和信息化委員會辦公室的安全審查，此舉導致數據傳輸無限期延遲，造成外國公司的混亂與擔憂。

根據路透社查看的政府文件，上海政府在智慧聯網汽車、共同基金和生物醫藥3個領域編制了第一批「普通數據」。政府文件稱，這些領域對數據傳輸的監管需求最少。

對於汽車業來說，這些數據包括採購和庫存等製造資訊、汽車設計和測試等研發資訊、售後服務資訊以及二手車銷售資訊。

文件顯示，在為期一年的試點計畫中，在「上海自由貿易試驗區臨港新片區」註冊的企業可以將清單上的數據轉移到海外，無需進一步的安全評估。特斯拉上海超級工廠就設立在此。

該文件詳細提出更廣泛的計畫，包括將臨港新片區變成跨境數據中心，以及被歸類為「普通數據」的三個領域的具體方案。

臨港新片區官網也在17日公布該計畫，根據官網消息，新公布的數據傳輸規則立即生效。報導指出，知情人士表示，上海市政府17日與特斯拉、福特、BMW等外國公司舉行了關於這一新計畫的活動。

上海試點計畫遵循了公司希望跨境數據傳輸更加明確的要求。

數據傳輸許可是特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）上個月會見中國高級官員時的話題。直到最近，特斯拉一直致力於獲得中國監管部門的批准，將其電動車產生的數據轉移出中國，用於其「全自動輔助駕駛」（FSD）。

路透社先前報導指出，特斯拉正在推進一項計畫，利用來自中國的數據推動FSD的全球開發，這些數據可以在中國境內進行處理，這是馬斯克戰略轉變的一部分。

文件還稱，上海市政府的「普通數據」清單將隨著時間的推移而擴大。

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