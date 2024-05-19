找中國搬救兵！　澤倫斯基籲加入和平對話：對俄羅斯有影響力

▲普習會。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

俄烏戰爭開打至今逾2年，和平談判始終談不攏，烏克蘭總統澤倫斯基表示，他想要「能夠影響俄羅斯」的國家如中國加入，敦促北京當局參加預定下個月展開的對話。

澤倫斯基表示，中國國家主席習近平在電話中向他保證，北京當局支持烏克蘭的領土主權完整，不過澤倫斯基並未說明這通電話是何時發生的。他接受此次訪問的時間點是在俄羅斯總統普丁剛結束訪中行程之後。

事實上，北京從未公開譴責俄羅斯於2022年2月對烏克蘭發起的入侵行動，但也未對俄烏戰爭宣稱中立立場，而是對其決議發表12點含糊其詞的聲明。北京當局更被質疑，對俄羅斯提供武器彈藥，用於烏克蘭戰場上。

▲澤倫斯基呼籲中國出席和平對話。（圖／路透）



針對6月預期在瑞士舉行的和平談判，習近平呼籲，談判應考量雙方立場。

澤倫斯基表示，把像中國這樣的國際角色拉進談判是重要的，因為「他們對俄羅斯有影響力，如果有更多這樣的國家站在我們這一邊，俄羅斯就愈需要採取行動，也需要考慮到更多的國家。」

澤倫斯基稱習近平在電話中向他保證支持烏克蘭的領土主權完整，他說「他們支持，但他們的做法是什麼，我們到現在都還沒看到。」目前外界所知澤倫斯基與習近平最近一次通過的電話，是在2023年4月。

澤倫斯基拋球，表示期待能夠看到中國出席6月在瑞士的國際談話，該場談話是為了烏克蘭和平進程鋪路。瑞士總統指出，目前預計超過50個國家將會出席該峰會。