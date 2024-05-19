519白色恐怖記憶日宣示大會　陳菊哽咽致詞

▲陳建仁與陳菊參與「519白色恐怖記憶日」宣示大會，場面莊嚴隆重。（圖／行政院提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

監察院長陳菊與行政院長陳建仁今（19日）前往國家人權博物館景美紀念園區出席「白色恐怖記憶日」宣示大會，此處也是陳菊昔日參與美麗島大審的現場。陳菊在致詞時哽咽地談及，看到在場當年受難的老朋友們，並想起當年在此地被關押的往事，心中感觸良多，盼未來不要再有這樣的事情發生。

陳建仁也表示，總統蔡英文執政8年來，政府持續推動各項轉型正義工程，未來將逐步納入民間參與政策制訂的管道與機會，同時也期勉新的內閣團隊在賴清德總統領導下，繼續在歷史真相的還原、不義遺址的保存、威權象徵的處理、加害者識別與處置等涉及壓迫體制的工作上有更進一步、更實質的進展，一起為更美好、更團結的台灣努力。

「沒有過去的記憶，就沒有光明與希望的未來」，陳建仁強調，在沒有自由民主和開放透明的年代中，每一個人心中都充滿恐懼與不確定性，而當時的統治者也藉由這份不確定感，殘酷地控制及欺壓人民；政府的立場就是希望讓大家能夠記住白色恐怖那段慘絕人寰的歷史，以及所有受難者承受苦難的日子。

陳建仁特別感謝今日活動主辦單位新台灣和平基金會董事長王美琇，以及政治受難者前輩們共同發起白色恐怖記憶日或紀念日的倡議，上月行政院核定通過每年5月19日為「519白色恐怖記憶日」，而今日是該記憶日通過後首次舉辦紀念活動，現場也播放導演陳麗貴執導的「519」影片，讓大家回顧戒嚴時期的歷史，並緬懷所有犧牲奉獻的受難者。