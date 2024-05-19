倡議永續海洋產業發展　台東縣府推「那些，你海不知道的事」

▲探索那些，你海不知道的事。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東海岸線長達176公里，溫暖的黑潮洋流帶來豐富的漁業資源，外海地形有陡峭且急速下降的海床，擁有深層海水取水的天然優勢，帶來多元的海洋產業發展基礎。縣府為了讓縣民深度認識海洋產業發展，推出「那些，你海不知道的事」與海共生圈永續海洋推動暨產業推廣活動，19日在杉原灣海水浴場辦理，邀請民眾響應海洋產業永續發展。

財經處表示，配合縣府在杉原灣舉行「東浪嘉年華」辦理海洋教育展與海廢DIY活動，推廣永續海洋產業發展。展覽內容介紹台東得天獨厚的海洋資源以及海洋產業多元面貌，從傳統漁業與觀光餐飲到新興海洋休閒活動以及深層海水藍色經濟，探討永續海洋願景，強調海洋保育與永續利用的重要性，呼籲社會大眾參與海洋保護行動。

展覽也設計海洋知識闖關活動及有獎徵答，透過寓教於樂加深對海洋的認識，以行動支持海洋永續發展，通過闖關者可獲得限量活動紀念防水袋。現場並辦理6場海廢DIY課程，透過海廢再生創作，提高民眾對海洋廢棄物及汙染問題的關注，呼籲大家減少使用一次性塑膠，保護海洋生態環境，以實際行動倡議聯合國永續發展。

活動現場參與人數踴躍，答對海問題者即可獲得台東海洋深層水或台東紅烏龍茶。期望透過「那些，你海不知道的事」海洋教育展及體驗活動，讓民眾認識臺海洋產業發展，喚起對海洋保護的重視，守護美麗的海洋生態。相關知識請追蹤「台東財經」臉書粉絲專頁：https://www.facebook.com/finance089 。