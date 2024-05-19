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花蓮5人獲選百大青農！徐榛蔚貼紅榜　每人都有勵志故事

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往百大青農林俊雄與部落夥伴經營的「後山蕨起」，祝賀並貼上紅榜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣長徐榛蔚（後排左三）前往百大青農林俊雄與部落夥伴經營的「後山蕨起」，祝賀並貼上紅榜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

農業部第7屆百大青農選拔出爐，花蓮縣個人組林俊雄、李慎行、黃榕韻、劉建生、林一州共五位青農入選，成績相當優異，花蓮縣長徐榛蔚表示，恭喜所有入選的青農們，期許大家再接再厲，共同為花蓮農業的永續發展打拼！

縣長徐榛蔚18日前往百大青農林俊雄與部落夥伴經營的「後山蕨起」，祝賀入選的榮耀，並將頒贈1萬元的奬勵金給5位一時之選的花蓮百大青農，百大青農可獲得農業部提供包含生產技術、行銷、財務、研發、智財、組織與資訊化等多項協助措施，並享有國有耕地承租第2順位、5年500萬元零利率創業貸款及農業設施補助等。徐榛蔚表示，希望藉由農業政策的引導，可以讓返鄉從農的青年，經營穩健成長，並持續擴大規模、朝創新加值發展，成為農業生產的典範與標竿。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往百大青農林俊雄與部落夥伴經營的「後山蕨起」，祝賀並貼上紅榜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

青農林俊雄，因不捨部落長輩們種植的山蘇，投入成本與收入不成正比，返回秀林鄉的佳民部落後，從開發新通路開始，與在地餐飲業者牽起合作，穩定供應優質山蘇，過程中察覺部落產業需要創新，建立「後山蕨起」品牌，全心投入山蘇的推廣志業。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往百大青農林俊雄與部落夥伴經營的「後山蕨起」，祝賀並貼上紅榜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

青農李慎行，為瑞穗鄉鶴岡有機文旦柚農，積極配合花蓮區農業改場推廣文旦早收技術，將田區作為文旦早收技術示範園田，協助創新栽培技術之發展不遺餘力，身兼現任花蓮縣鶴岡文旦運銷合作社理事長，幫助鶴岡地區文旦柚共同運銷並開發果乾等加工品，拓展文旦多元通路。

青農黃榕韻，是位於富里鄉六十石山德森有機農莊的第二代經營者，傳承家族堅持有機種植金針的堅持，並積極尋求轉型，開始研發無咖啡因、適合所有人飲用的「忘憂茶」，2022年時入選花蓮縣政府農產包裝及品牌輔導計畫，並於去年入選「台灣百大伴手禮獎」、「2023農村好物」等奬項肯定。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往百大青農林俊雄與部落夥伴經營的「後山蕨起」，祝賀並貼上紅榜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲青農林俊雄從開發新通路開始與在地餐飲業者合作，穩定供應優質山蘇，建立「後山蕨起」品牌。

青農劉建生，原為建築師，於花蓮富里羅山村創辦「陽光三葉草自然生態村」，生態村目前的主要作物是稻米，採用自然農法、慈心有機驗證；生態村的理念，是自然及人類共生的計畫，包括食物、能源及水源自給自足；有機生活方式的建立；設計藝術在生態建築的執行；自然療法及養生的推廣；社區議會制度及自然學校的設置。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚前往百大青農林俊雄與部落夥伴經營的「後山蕨起」，祝賀並貼上紅榜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

青農林一州，自創苦茶油品牌「東一嚴選」，自己摸索嘗試，親力親為，從初期三分樹園，迄今已和農友夥伴成立產銷班，不僅具備國際品油師資格，也接連榮獲多項國際評鑑大獎的肯定。

徐榛蔚說，縣內農業世代傳承是花蓮縣政府重視的事情，為關心青農返鄉發展狀況，加強本縣青農交流，縣府已建立與青農的溝通平台，並定期舉辦青農代表聯繫會。「有機首都、永續農業」是我們重要的施政目標，百大青農的遴選，引領出花蓮縣標竿的青年農友們，希望透過各項輔導措施，讓他們的農業經營更加穩健，創造更高的附加價值，成為青農們學習的典範。

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