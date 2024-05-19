2024東浪嘉年華！　沙灘排球、SUP競速賽登場

▲東浪嘉年華正式啟動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府舉辦在杉原灣的夏日限定狂歡派對「2024東浪嘉年華」，今18日上午在阿美族莿桐部落耆老們的祈福儀式下揭開序幕，展開一連2天的精彩活動。台灣沙灘排球及SUP競速挑戰賽在祈福儀式後，迎來第一場預賽，來自全國各地24支隊伍齊聚杉原灣一戰高下。此外，天空飄揚各式各樣、五彩繽紛的大型風箏，模樣可愛吸睛，吸引許多民眾爭先拍照，晚間則有沙灘音樂會，邀請韋禮安、黃明志等多位藝人演出，饒慶鈴呼籲「不開車、少騎車、搭接駁」，歡迎民眾多加利用免費接駁車往返。

交觀處表示，「2024東浪嘉年華」首次以海陸雙賽事揭開序幕，除了沙灘排球挑戰賽外，全國唯一在開放性水域舉辦的SUP競速挑戰賽吸引眾多好手切磋交流。不僅如此，親子沙雕體驗也受到民眾喜愛，許多家長帶孩子到杉原灣親近海洋。以「海洋侏儸紀」為主題的大型風箏展演，有巨大恐龍、巨獸等在天空翱翔，與杉原灣美景相互輝映，吸引民眾觀賞拍照。

一連兩天的沙灘音樂會，也在下午4點登場，包括韋禮安、Faye詹雯婷、怕胖團、葛西瓦×艾怡良、徐佳瑩、夜貓組、9M88、冰球樂團、家家及黃明志feat.巴大雄等卡司。其中，葛西瓦╳艾怡良及黃明志feat.巴大雄將首度同台飆唱，讓民眾從白天一路玩到黑夜。

台東縣府也強調，有提供便捷的接駁服務，並呼籲「不開車、少騎車、搭接駁」，現場不提供汽車停車位，民眾可將汽車停放在馬亨亨大道，轉乘「接駁車」抵達。接駁服務為5月18日及19日9:00起以巡迴接駁停靠馬亨亨大道/勝利街口、馬亨亨大道/中山路口(原住民會館)及杉原灣，來回票價每人20元，採進場一次收取；持有TPASS通勤月票、敬老卡、身心障礙證明者可免費搭乘。班距14:00前約30分一班，14:00後約10-15分一班，進場末班車將於20:00自馬亨亨大道/勝利街口發車；離場接駁9:30-23:00直至民眾散場完畢。欲搭乘計程車的民眾，可自行預約；搭乘興東客運的民眾，可在杉原站下車後步行到會場。