台東減廢生活節！逾1500位鄉親響應　資收物兌換近2百公斤

▲台東減廢生活節1500位民眾響應。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「千名鄉親以環保行動支持台東！」為推動資源回收工作及落實減廢生活理念，環保局於18日舉行「2024台東減廢生活節×夏季熊廢二手市集」，在環保局辦公廳舍旁草地舉行環保減塑、資源回收市集，全程依「台東縣活動減廢指引」辦理，吸引逾1500位民眾參與，現場設置資源回收兌換站，兌換廢電池、高壓氣瓶等回收物約186.5公斤，民眾也自備環保餐具前來參與，減少約13000個以上的一次性廢棄物，整場活動僅產生2公斤垃圾，感謝民眾齊心齊力為減廢努力，以實際行動響應。

縣府表示，資源循環再利用及源頭減量措施是留給下一代可持續發展的環境，活動以SDG17多元夥伴關係為出發點，邀請大家透過行動參與、成為減廢夥伴，達成目標，不論是在地美食商家自備循環容器、二手市集中民眾出售家中用不到物品，或自備餐具等，讓環保概念向下扎根、向上萌芽，打造臺東綠實力，邁向SDG11永續城鄉目標。

參與活動民眾表示，前幾日看到臺東減廢生活節活動資訊，包括「小型家電維修站」及環保減塑、資源回收市集等，覺得很有意義，便帶著家人參與。

環保局說明，減廢生活節已是臺東指標型活動，設攤攤位高達70攤，民眾反應熱烈，隨著減廢夥伴增加，成效也翻倍成長，透過多元豐富活動推廣「資源回收再利用、源頭減廢」概念，除美食、二手市集外，也有許多環保知識攤位，讓民眾在逛市集也能學習環境教育。

環保局呼籲，守護環境不分你我，減廢行動的實踐應從活動延續至日常，從生活中的減廢開始，透過實際的環保行動來支持這片土地，培養民眾環保減廢生活的思維，讓愛地球不再只是口號，而是在臺東的生活態度。