韓國瑜遭女綠委「熊抱性騷」片曝光！　神情痛苦無法動彈

記者鄭佩玟／台北報導

立法院會17日處理國會改革法案，朝野立委爆發激烈衝突，民進黨立委指控國民黨團總召傅崐萁打電話調更多警察，但傅崐萁辦公室澄清，是為了救出遭禁錮的韓國瑜。國民黨立委王鴻薇今（19日）進一步還原真相，曝光長達1分鐘的推擠影片，控訴民進黨立委為了不讓韓國瑜進入議場團團包圍，甚至綠委賴惠員還一度臉趴在韓的背上，讓韓是很痛苦，「難道不是性騷嗎？」

▲韓國瑜遭綠委蜂擁而上包圍。（圖／王鴻薇提供）

王鴻薇曝光一段1分鐘影片，只見韓國瑜要進入議場前被團團包住，數位藍綠立委包住韓國瑜爆發推擠衝突，王鴻薇表示，「這個完整影片是在主席台後面發生。全部的媒體都在主席台前方，沒有辦法拍到。民進黨對外口口聲聲說要討論法案 ，但真相是他們在主席台後方無理粗暴地挾持持院長不讓他進入主席台 ，他們根本不要韓院長開會。 」

從畫面可以看到，被團團包住的韓國瑜一臉無奈，見到議場大門卻無法順利進入，藍委也頻對綠委喊話「不要抱院長！不要抱院長！」，但對手陣營的推衝攻勢仍持續。

王鴻薇說，在影片裡可以清楚看到民進黨派出女性立委緊緊的抱著韓國瑜，把他推來推去，賴惠員還一度臉趴在韓的背上，讓韓是很痛苦、很無奈。「有任何一個民主國家議員會集體這樣傷害國會議長？挾持國會議長？不准他進主席台去開會嗎？男性隨便擁抱女性是性騷，請問民進黨的女性委員這樣熊抱韓國瑜，難道不是性騷嗎？」

最後，王鴻薇呼籲，「請大家一起來保護韓國瑜，保護國會議長讓他能夠正常的開會！」