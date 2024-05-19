蔡易餘：柯文哲內心恐懼　「小草」已變成「小蔥」

▲立法院會上周五爆發激烈肢體衝突，事後朝野言詞交鋒不斷。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會上周爆發激烈肢體衝突，造成6名立委送醫，民眾黨主席柯文哲昨（18日）譴責民進黨當家卻帶頭鬧事，並「正告賴清德」尊重總統身分。對此，民進黨立委蔡易餘今（19日）指出，柯文哲此說法呈現出他內心的恐慌，因為「小草」已經紛紛變成「小蔥」，今天下午由民眾黨團總召黃國昌號召的519集會活動，是「成功黃國昌，失敗柯文哲」。

蔡易餘今天指出，昨天柯文哲使用「正告賴清德」的用語，都呈現柯文哲內心的慌恐，那便是，「小草」已經紛紛變成「小蔥」。他說，此次國會藍白自肥擴權的法案，以及花東交通建設的兩兆預算法案，未經整體評估討論等荒腔走板的亂象，人民都看在眼裡，這也不是柯文哲樂見，民眾黨在國會關鍵第三黨的角色。

蔡易餘分析，今天黃國昌號召的519遊行，是「成功黃國昌，失敗柯文哲」，也是柯文哲內心的恐懼之一，無法化解，所以，他認為柯文哲面對心中的恐懼，只好用更大的聲量、更兇的詞彙來針對賴清德，轉移焦點。

另對於台北律師公會發布聲明，呼籲國會妥善發揮功能為民主國家基石，程序正義、實質討論、妥適審查為國會發揮功能前提等語，出身律界的蔡易餘說，國民黨和民眾黨提出國會自肥擴權的法案，他們用「國會改革」華麗的詞彙來包裝擴權法案，未來國會將能調查「私人」，針對公務員備詢有不回答的情況，將遭予以法辦，甚至更可能窺竊私人企業的營業祕密。

蔡易餘強調，如此亂象司法界也無法容忍，昨日全國律師公會包含台北律師公會的法律人，紛紛發表聲明認為，這樣擴權修法的方式，完全罔顧憲法規範，顯有違憲之虞，而程序上，用舉手表決的方式，而每次舉手表決清點人數都不同，立法院長韓國瑜和國民黨團總召傅崐萁卻認為，立委會來來去去，人數會變動，「若是如此，為什麼不透過表決器表決的方式，讓每位立委的表決狀況能一五一十地呈現給民眾知道？」

蔡易餘說明，國民黨不敢，讓表決同意法案的表決狀況，呈現在人民面前，不敢對歷史負責，只敢使用舉手表決的方式，退回30年前，不只是司法界，也有許多科技人看不下去，立法院怎麼會用如此，民主倒退的方式進行呢？