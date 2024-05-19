批藍白黑箱喬法案「表決前才提全新版」　綠籲韓國瑜重啟協商

▲朝野立委上周爆發激烈肢體衝突。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會上周五爆發嚴重肢體衝突，本周二將繼續審議爭議性極高的藍白版「國會改革」法案，但綠營抨擊「國會擴權」。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（19日）呼籲立法院長韓國瑜重新召集朝野協商，針對藍白表決前一刻才發下的修正動議進行逐條討論，呼籲讓專業對話，「黑箱國會適可而止」。

吳思瑤表示，上周五是台灣民主最黑暗的一天，立法院成了黑箱國會，韓國瑜成了冷血院長，公民朋友自主串連，他們主張停止開會、退回法案，沒有討論不是民主，這就是對黑箱國會最強大的控訴。

吳思瑤續指，國民黨與民眾黨急了也怕了，他們開始想要扳回一城，無所不用其極利用各類錯假訊息繼續亂帶風向，「我們都看到，黃國昌自己透過直播，洋洋得意，在表決的前一天，他正跟國民黨立委翁曉玲的助理在喬條文，他還說，這是最高機密」。

吳思瑤批評，這不是黑箱喬條文，什麼是黑箱喬條文？他們也在表決前的最後一刻，議事人員才發下當天的修正動議，透明公開在哪裡？要強行表決前，才讓與會立委看到藍白版最終的條文。

吳思瑤表示，在二讀前的修正動議當然可以提，但是修正動議只能針對委員會審查，或者院長舉行協商之後的具體條文，進行文字的酌修，從來沒有利用修正動議，來提出一個全新的版本，但，藍白就是聯手透過修正動議，來端出一個黑箱作業、喬出來的、幾乎是全新的版本。

吳思瑤說明，民進黨團的主張非常清楚：落實委員會中心主義，國會擴權茲事體大，任何一個條文討論，都不能跳過委員會，更不能由韓國瑜不主持協商，就強行碾壓表決。

吳思瑤強調，立法院會5月21日即將繼續審議「國會擴權法案」，盼韓國瑜不要重蹈覆徹，只要韓國瑜說出「繼續協商」4個字，就能夠化解可能再度發生的另一波國會暴力，「繼續協商有這麼難嗎？好好回到協商會場，針對國民黨、民眾黨喬出來的修正動議，民進黨也非常願意進行逐條討論，讓專業對話，沒有討論不是民主，黑箱國會適可而止」。