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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批扭曲國會改革五法　陳菁徽9大QA「揭穿民進黨噁心謊言」

▲民進黨立委鍾佳濱跳上主席台抱住國民黨立委陳菁徽一起跌落地面。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨立委鍾佳濱跳上主席台抱住國民黨立委陳菁徽一起跌落地面。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

國會改革相關法案在立院引發激烈肢體衝突，甚至被國外媒體報導，相關影片在網路上引起熱議。綠營控訴藍白黑箱闖關，藍白立委則在網路紛紛發聲反控綠營，國民黨立委陳菁徽則發文列出9點，要「揭穿民進黨噁心謊言」。

陳菁徽在臉書發文，稱要「完整拆解民進黨噁心論述」，列出9大QA：

1.國會改革五法哪裡違憲？哪裡傷害自由民主？

國民黨提的國會改革版本，就是民進黨2014年就提的法案。10年過去了，也過了8年的民進黨立院絕對多數。民進黨不敢做的，國民黨來完成！

2. 國會改革法案的內容通通沒有公告上網、沒人知道？

所有待審議、各個版本的國會改革法案，通通都在立法院官網中的開會文件，完全可以提供讓所有民眾下載觀看。所以民進黨不是笨就是壞，明知法案都有公告，還可以睜眼說瞎話。這樣的國會更應該要改革。

至於修正動議，是會議的現場收案、宣讀並處理。（如民進黨在當天提出40個修正動議、40個再修正動議，民進黨也沒先給所有委員看過，全體國人更不清楚內容）。

星期五開會時，任何修正動議都即時發給所有立委，民進黨委員說沒看到的原因，是因為他們忙著動手進行暴力。

3.為什麼國民黨立委團團圍住主席台？站在韓國瑜旁邊？

因為國民黨黨團早早預料，民進黨會在院會審理國會改革五法的時候，動用暴力搶佔主席台，並阻止院會正常運作。

所以早在三天前，就已經有藍營立委輪值在門口排隊準備一早進入議場，並在一進入議場後就圍住主席台，確保立法院院長韓國瑜可以安全到達主席台主持院會。

4.國民黨委員不讓沈伯洋進議場？

所有委員都可以自由進出議場，國民黨委員們 #只有不讓暴力之徒 如鍾佳濱、郭國文、沈伯洋等委員衝撞、攻擊主席台，阻擾議事進行。

而且嚴重懷疑沈伯洋在黨內人緣很差，竟然被王定宇委員慫恿後，踩著其他委員的背部、身體進入議場。

所以郭國文見暴力衝撞主席台無望，竟然攻擊中立的議事人員秘書長周萬來並搶奪議事文件。

5.吳思瑤說立院太多警察了，怎麼一回事？

在民進黨發瘋似地使用暴力的情況，亟需要警察來保障立法院秩序。況且， 韓國瑜 院長 #甚至被綠委拘禁在院長辦公室，逼迫主席不得出來，無法順利主持院會！

況且，柯建銘在開會前一天協商時，便開始威脅、開嗆院會將爆發「史上最大衝突」。
我相信很多警察非常無奈，畢竟就有人無辜臉被爆擊。

6.為什麼可以使用「舉手表決」？

因為民進黨立委不斷蠻橫搶奪表決卡，又想要利用投票時暴力霸占主席台，所以韓國瑜只得依據《立法院議事規則》第35條裁示「舉手表決」。

相信很多人都有類似的經驗，面對野蠻、不文明的行徑，就是需要強硬起來，依法用其他合法表決形式進行，保障議事順利。

7.國會改革通通沒有經過討論、協商？

會說出這種危言聳聽，不是故意欺騙全國民眾，竟是根本沒有做功課。 #當然這也很民進黨風格。

進入院會前，國會內的專案報告，跟多場公聽會這都進行過，甚至民進黨召委鍾佳濱都主持過。至於鍾佳濱作為主席，甚至故意不到場開委員會，只為了故意讓改革民意無法出聲（沒錯，就是那麼荒謬）。

甚至司法法制委員會逐條審查時，民進黨立委有想替台灣民眾好好審法案嗎？並不，他們提了44次的「散會動議」，不審就是不審，不討論就是不討論。

8.什麼是藐視國會罪，一般人會受影響嗎？
過去幾屆的立法院，行政官員無故缺席、故意不提供資料、甚至公然說謊、反質詢甚至是惡意質詢。這不僅造成行政、立法兩權的失能，更是 #民進黨讓台灣民主蒙羞的鐵證。

所以，美國、法國與德國都透過國會聽證調查權，讓官員在聽證調查時說謊或虛偽陳述時，都會遭到處罰或判刑。而藐視國會罪僅有針對政府人員，普通民眾並不會受刑事處罰。

9.禮拜五所要審議、表決的內容，根本不包含花東快速道路、環島高速鐵路，只有國會改革的《立法院職權行使法》以及《刑法修正草案》，整天說兩兆的，你們都被騙了！

然後那些在網路上一直造謠的，不是根本沒看議程，就是存心發動認知作戰。如果您只是一般民眾，千萬不要上了民進黨的失智列車，他們很會騙，而且演得很像。

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