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成立不到1年！OpenAI解散風險控管團隊　主管親揭：和領導層分歧

AI風險控管團隊「成立不到1年就解散」　多數成員已從OpenAI離職

▲OpenAI解散風險管控團隊。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

在生成式人工智慧問世之後，市場上一直有「AI即將取代人類」的說法，為此，OpenAI曾於2023年7月宣布成立「Superalignment」團體，要開發出一套媲美人類智慧的AI，用這套AI來管理其他AI。但如今有消息指出，這個團隊成立至今不到1年，目前已宣布解散，除少部分成員分配到其他部門外，大部分成員都已離職，當中也包含2名主管。

據了解，Superalignment這個計畫是於2023年7月時啟動，當時是由OpenAI共同創辦人Ilya Sutskever與負責AI機器學習的專家Jan Leike所領導。

這個計畫目標是要開發出一套媲美人類智慧水平的AI模型，接著透過大量的計算，讓其計算結果與人類的想法、利益一致，進而透過這套AI模型來管理其他AI模型。在計畫運作之初，OpenAI就承諾會在未來的4年內，將公司的20%算力投入這項計畫。

但目前卻有消息指出，Superalignment不僅已宣布解散，Ilya Sutskever與Jan Leike等2名主管也從OpenAI離職，2人也在社群網站上發文證實此事。

後續，Jan Leike又在社群網站上發文，透露更多離職的原因。Jan Leike在文章中寫著「我加入OpenAI，是因為我認為這間公司是進行這項研究的最佳地點。但過去相當長一段時間告訴我，我與OpenAI的領導層對於公司核心項目的想法有明顯分歧，目前已經達到臨界點」。

Jan Leike後續也寫道，他認為目前應該要對下一代的AI模型做好準備，尤其在涉及安全、監控、準備、穩健性、一致性、保密性等問題，都要想辦法解決。而時至今日，Jan Leike不覺得公司走在解決問題的道路上。

也有消息人士表示，目前OpenAI的確解散了「Superalignment」團隊，除部分成員會轉移到其他部門外，其中大多數成員已從OpenAI離職。

AI風險控管團隊「成立不到1年就解散」　多數成員已從OpenAI離職

▲Jan Leike的離職聲明。（圖／翻攝自社群網站X）

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