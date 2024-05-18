劈腿露餡！渣男勒死小三「焚屍碎骨」　媽媽、正宮幫忙滅證

▲ 溫斯頓發現男友劈腿，竟因此遭到殺害。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國田納西州一名男子腳踏兩條船，女友生下他的孩子後才發現他的妻子另有其人，兩人因此爆發爭吵，男子一氣之下將她勒斃，再聯手至少4名親友毀屍滅跡。

根據《鏡報》，喬治亞州克萊頓郡警方13日說明，來自田納西州的23歲男子愛德華茲（Michale Edwards）被控謀殺女友溫斯頓（Briana Winston），愛德華茲的妻子布莉安娜（Brieanna Phillips-Edwards）、母親安德森（Ebony Anderson）和18歲的弟弟萊特 （Keilan Wright）也與溫斯頓遺體失蹤有關，面臨刑事指控。

23歲的溫斯頓和愛德華茲育有一名4歲幼子，調查人員認為，溫斯頓因發現愛德華茲出軌，3月17日凌晨在家中和他爆發口角後被掐死。愛德華茲犯案後將她的遺體塞進行李箱，開車到一名同夥家中。同夥事後坦承協助他一起將遺體放入木桶焚燒，還用鏟子搗碎骨骸，再丟棄於2個不同地點。

溫斯頓家人發現她從案發當天後一直沒有出門上班，公寓裡卻空無一人，還傳出濃濃的漂白劑氣味，趕緊報案。警方4月26日在記者會上宣布，所有證據都指向她已經死亡。

愛德華茲4月8日因一項與本案無關的指控被拘留，得知自己被列為溫斯頓命案嫌疑犯後，說服家人幫他一起隱匿罪行，包括拜託妻子布莉安娜燒掉他棄屍當時穿戴的手套和鞋子，他的母親與弟弟也因協助滅證被列為共犯。