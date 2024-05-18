性侵案還沒完　吹牛老爹再爆狂踹前女友！飯店走廊「拖行」畫面流出

記者張寧倢／綜合外電報導

美國饒舌大咖「吹牛老爹」（Diddy）近日陷入性侵風波。據美國有線電視新聞網（CNN）獨家取得一段影片，監視錄影器拍到吹牛老爹2016年3月5日在洛杉磯飯店走廊對前女友凱西·溫德拉（Cassie Ventura）施暴，動手抓住她的後頸部並將她重摔在地，甚至出腳狠踹，試圖把她拖行回到房間。

▲饒舌明星「吹牛老爹」2016年毆打前女友凱西·溫德拉（Cassie Ventura）的監視器畫面流出。（圖／達志影像／美聯社）

根據CNN報導，吹牛老爹在監視器畫面中半裸，下半身圍著一條浴巾，從飯店房間跑出走廊，追上了正在等電梯的凱西，他從後方抓住凱西的後頸部，將她用力甩向地面。接著他一手抓好浴巾，出腳猛踹凱西，將包包撿起來後又轉身踢了她，並抓住凱西的衣服試圖將她拖回房間。

隔一陣子後，凱西緩緩站起來，她似乎拿起了飯店走廊牆上的電話。此時，吹牛老爹又走回來推她一把，幾秒後他坐在椅子上，從桌子抓起物品砸向凱西。

凱西的律師就這段畫面回應，「這段令人揪心的影片只會進一步證實吹牛老爹令人不安的掠奪性行為。」律師還說，「用言語難以表達溫德拉女士站出來揭露此事所展現的勇氣與堅強。」

▲吹牛老爹暴力毆打前女友，分手後被凱西提告。（圖／翻攝自Instagram／diddy）

報導指出，凱西2023年11月曾對吹牛老爹提出訴訟，而這段監視器影片中男方的行為與凱西當時的指控相吻合。當時凱西在訴狀指出，男友當時喝得太醉，揮拳打她的臉部，眼眶被打到瘀青，她趁著男友睡著後離開房間，但他被吵醒並追了出來，在走廊上對她大吼，還將桌上的玻璃花瓶砸向她，幸好她躲了過去，趁機搭電梯逃跑。

據凱西說法，施暴事件發生後，吹牛老爹隔天就花了5萬美元（約新台幣160萬元）跟飯店買下了這段監視器錄影畫面。訴狀中說，「當她意識到自己的逃跑會讓吹牛老爹對她更生氣之後，就完全陷入他虐待的惡性循環之中。凱西當時選擇回到飯店向施虐者道歡。不過，當她回到飯店時，保全人員勸她坐上計程車並回到她的公寓，這暗示他們已經看到了保全錄影帶」。

▲吹牛老爹的豪宅遭到警方搜查。（圖／達志影像）

訴狀還指控，吹牛老爹利用他的財富和影響力控制凱西，當年他們剛認識時，凱西年僅19歲，而吹牛老爹已經37歲。凱西與吹牛老爹大約從2007年交往到2018年，期間兩人分分合合。另外，凱西也與他的唱片公司簽約，他們的商業關係一直持續到2019年。

雖然這起案件在提告隔天後就達成私下和解，然而，自去年底以來，吹牛老爹已經背負另外5起官司，包含性侵、不當性行為和其他罪名。今年4月，美國國土安全局以打擊人口販運的調查為由，搜索了他在加州和佛州的豪宅。