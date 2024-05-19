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台中竊賊狂犯案！贓車車牌「土炮改裝」7貼成2　爽嗑雞肉飯被逮

▲台中慣竊落網！車牌「土炮改裝」7貼成2　繞市區躲警為嗑火雞肉飯。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名黃姓竊賊利用膠帶把竊得車輛車牌改裝，數字7改成2。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名33歲黃嫌陸續犯下10多起竊案，本月8日在潭子闖入一處民宅，偷走一輛Lexus轎車，先是用黑色膠帶把數字「7」貼成「2」，再開著車到北區亂晃。警方調閱監視器後鎖定行蹤，發現他在一間火雞肉飯爽嗑餐點，黃一看到警方就狂奔，身上還被搜出多把車鑰匙、身分證、K盤，經查他還是詐欺、侵占通緝犯，依法送辦、歸案。

據了解，黃嫌好手好腳，卻先後在台中市犯下多起竊盜案件，在北屯、潭子都有有侵入住宅偷竊案，也會偷走車輛變賣，不法所得不一，至少上萬元起跳，價值最高便是此次竊走的Lexus轎車。

▲台中慣竊落網！車牌「土炮改裝」7貼成2　繞市區躲警為嗑火雞肉飯。（圖／記者許權毅翻攝）

8日17時許，大雅警分局頭家所獲報一輛黃嫌偷竊的Lexus轎車出沒在北區，立即通報第二警分局，轄區警方立刻撒網搜索，發現他把車子停在博館路一處停車場，刻意選擇不需要車牌辨識的停車場，以免偽造車牌露餡，人則跑到附近火雞肉飯店用餐。

警方見狀，立即上前對他盤查，不料黃男一見警察找來，馬上拔腿狂奔，被警方在大街上壓制後，嘴上說「我配合了」卻不肯報出姓名。經查，33歲黃嫌以竊盜維生，犯下10多起竊案，每案不法所得上萬元起跳，身上搜出多張身分證、車鑰匙，黃嫌則稱是要租車用，車子則是代步、變賣用。

▲台中慣竊落網！車牌「土炮改裝」7貼成2　繞市區躲警為嗑火雞肉飯。（圖／記者許權毅翻攝）

警方查出他是今年被台中地院發布的侵占、詐欺通緝犯，全案經警詢後，依照竊盜、通緝、毒品及偽造文書等罪嫌移送台中地檢署偵辦及歸案。

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