台中136線又撞！山道「鯊」過彎摔到分離　整群追焦攝影師跳開

▲台中136線昨日又傳出自摔車禍，21歲騎士輕傷送醫無大礙。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市136線11日才傳出一起死亡車禍，昨日又發生一名21歲賴男騎士在同地點過彎時自摔，整個人連人帶車噴飛，在彎道聚集、拍攝追焦照的多位年輕人及時閃過，才沒被波及。現場照片顯示，賴男機車座墊撞到掉落，車頭上還貼有「鯊」字，疑似是改裝愛好者。

太平警分局指出，該案發生在18日15時48分，21歲賴男騎乘機車沿136線、長龍路四段35k至35.5k附近騎乘，疑似過彎不慎自摔。經酒測後無酒精反應，傷勢為手腳擦挫傷，賴男無生命危險，自行上救護車後被送醫檢查，無大礙。

現場照片顯示，賴男機車撞擊後受損嚴重，機車車殼多處碎裂，座墊疑似撞擊後分離，大量殘骸就卡在馬路邊的小水溝。其中，賴男機車車頭還張貼「鯊」字，疑似是改裝廠商名稱，機車確實也能看出有多處改裝情形。

事實上，136線、赤崁頂出車禍並非首例，有年輕民眾專門騎乘機車到此遊玩，當中卻有許多是未成年民眾無照駕駛，車禍案件隨之發生，許多騎士不熟道路狀況、機車操作不當，結果發生自撞車禍，受傷情況不只一件，近半年也已經有第二起死亡案件。

警方統計，136線去年193件汽機車車禍中，絕大多數都是超速、危險駕駛所導致自摔，警方僅能加強取締力道，甚至出動空拍機蒐證，希望掌握山路機車動態。但是，就算警方強力巡查、道路增設測速照相機，依舊難以全面遏止亂象。