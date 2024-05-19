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戰時內閣互嗆！內閣部長揚言辭職　納坦雅胡批「傷害以色列」

▲▼以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）宣布封城措施。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

以色列「戰時內閣」分歧加劇，內閣部長甘茨（Benny Gantz）不滿總理提出的戰後計畫，18日揚言辭職，而總理辦公室也發布最新聲明表示，甘茨威脅離開政府的「最後通牒」將傷害以色列。

甘茨18日表示，總理納坦雅胡必須在6月8日之前，針對加薩戰後計畫達成協議，包括哪一方可以統治這塊領土，否則將要退出內閣。他要求戰後計畫必須實現6項戰略目標，例如推翻哈瑪斯、確保以色列對巴勒斯坦的安全控制、拯救以色列人質等。

對此，以色列總理辦公室批評，甘茨提出「毫無意義的空話」，「實際上的含意是：結束戰爭並讓以色列失敗，放棄大部分人質，讓哈瑪斯毫髮無傷，並且建立巴勒斯坦國。」

總理辦公室強調，納坦雅胡致力於殲滅哈瑪斯、反對巴勒斯坦自治政府 （Palestinian Authority）進入加薩、反對巴勒斯坦國，並且詢問甘茨是否有此決心，「總理納坦雅胡認為，戰時內閣對於達成戰爭的所有目標至關重要，包括我們人質的歸來，並且希望甘茨對大眾闡明他對這些問題的立場。」

▲▼以色列戰時內閣部長甘茨（Benny Gantz）。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列戰時內閣部長、前參謀長甘茨。（圖／達志影像／美聯社）

面對總理辦公室最新聲明，甘茨也迅速回應指出，納坦雅胡不應該「因為害怕政府裡的極端份子而拖延」，如果總理當初聽從自己的話，在幾個月前進入拉法，早就已經「完成任務」。

CNN指出，甘茨離開戰時內閣，並不會導致納坦雅胡的政府垮台，因為他不是以色列聯合政府的成員，卻可能破壞總理一直試圖營造的戰時團結形象。

甘茨是以色列前參謀長，也納坦雅胡最大政治對手，他18日的最後通牒突顯以色列高層在這場戰爭中的分歧。此前，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）也公開質疑納坦雅胡的戰後計畫，反對以色列軍事統治加薩。

 
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