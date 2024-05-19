員工LINE沒先打招呼　慣老闆酸「叫小弟嗎」反被砲翻：當自己皇帝

▲老闆太介意員工傳訊息不先打招呼，自己的回應卻被網友砲翻。（示意圖／翻攝自photoAC）



記者張靖榕／綜合報導

一名網友發文分享老闆與年輕員工的對話，年輕員工簡短的問一句話卻讓他覺得自己被看扁，還嗆員工「您在跟您小弟說話嗎」，讓他不禁感嘆現在請到的員工竟是這種素質。沒想到，貼文一出，網友紛紛打臉這位老闆，「是當老闆還是當皇帝？開頭沒有老闆吉祥就算不禮貌了？」

原PO在《Dcard》發文，「現在的年輕員工都這樣講話？」貼文附上轉載的圖片，「現在台灣請到的年輕員工，真滴棒」，內容是一名員工傳LINE給他，問一句「冷凍庫過期品我們丟掉OK嗎～？」他在15分鐘後回，「您在跟您小弟說話嗎？」最後還附上一個笑臉。

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▲慣老闆被網友洗臉。（圖／翻攝《Dcard》）



原PO認為問題重點在於員工「沒有打招呼」，就直接丟一句話，「你們覺得會很沒有禮貌嗎？還是年輕人覺得這樣無傷大雅？沒有那麼嚴重好嗎？慣老闆才在意這些？」

雖然原PO未清楚表明自己是否就是該名老闆，但因為標點符號與語氣用法相似，被網友認為就是老闆本人，大家紛紛留言，「你說的年輕員工是左邊還是右邊」、「我員工也都這樣跟我講話，是他（原PO）自卑心作祟才會覺得不尊重吧」、「年輕人沒什麼別的意思，就是單純問你而已，沒加請問或不好意思，單純只是他們世代不習慣這樣講話，老闆的回話才更沒禮貌」、「優越感不用從員工身上找啦，那麼厲害對顧客兇啊」、「拜託不要這麼可悲好嗎？人家是來上班不是來服侍你，何況那句話雖然沒有用敬語但也沒有不禮貌。」