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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國會改革21日續審　柯建銘「窮盡一切可能挽救」：若藍白硬幹必提釋憲

▲▼民進黨團召開「弄權一時 淒涼萬古 韓傅黃聯手賣台 自己的國家自己救」記者會 。（圖／記者宋良義攝）

▲民進黨團召開「弄權一時 淒涼萬古 韓傅黃聯手賣台 自己的國家自己救」記者會 。（圖／記者宋良義攝）

記者杜冠霖／台北報導

昨日院會朝野為國會改革法案激烈衝突，民進黨團總召柯建銘今（18日）表示，黃國昌以為白天就可以結束，民進黨當然窮盡一切可能挽救民主，最後昨天只處理三條、禮拜二重新登場，呼籲韓國瑜懸崖勒馬。柯建銘強調，昨天整個《職權行使法》還沒完全結束，等完全通過後一併提釋憲，今天不是怕表決輸也不是仗著有釋憲，而是沒收程序正義、違法表決，「沒辦法好好談」是令人最痛心的。

柯建銘表示，賴清德要反守為攻，是指輸了表決，但要贏得論述跟民心，只是連要贏得論述的空間也完全被沒收，韓國瑜設下圈套，只要有一個上台發言就停止討論、然後表決，用假民主反民主，自己拒絕這種行為，韓國瑜要像個男人、出來面對，不要躲在國民黨立委後面。

柯建銘還原昨日院會，他指出，國會職權行使法一路沒收不讓發言，院會也不能併案審查，發言一次就停止討論，何其惡質，民進黨團一直告訴韓國瑜，歷史關鍵就在他手上，表決輸幾萬次都沒有問題，但要合法的表決程序跟程序正義，韓國瑜急著硬幹原因到底是什麼？

柯建銘直言，有經過討論的就是國情報告，可以馬上簽朝野協商上台講話，花東快、環島高鐵也可以，但從來沒有討論過的就要表決、沒有人知道內容，這絕對不能接受，立法院30年來從未發生。

柯強調，若經過民主程序、討論空間，那願賭服輸、越挫越勇，一直往前進成為世界民主典範，但今天已定格為香港化，未來局勢險峻，若這個模式一直用下去，動不動逕付二讀、程序委員會擋案、委員會沒得審法律，國會已死，且不可逆。

對於黃國昌提出延長開會時間到12點，要把前三案處理完畢，柯建銘指出，黃國昌以為白天就可以結束，民進黨當然窮盡一切可能挽救民主，最後昨天只處理三條、禮拜二重新登場，請朱立倫跟柯文哲出來面對，是不是要聯手賣台？最後呼籲韓國瑜懸崖勒馬，國民黨立委千辛萬苦當選是來賣台嗎？民眾黨好不容易當選是來當幫兇的嗎？自己國家自己救。

對於是否提出釋憲，民進黨立委林楚茵也舉昨日108位立委投出110票的狀況，她指出，作票鐵證如此，這樣的法案大家可以認同嗎？若不提釋憲或沒有其他動作，難道就這樣算了嗎？若是如此台灣民主就死掉了。

幹事長吳思瑤也強調，釋憲內容標的、構成要件除違憲條文本文外，對於程序不正義及違反一切規則也是要件之一，民進黨團也會搜集並一起提出。

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