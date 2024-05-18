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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

多數少數輪流轉！　王金平昔告別演說曾盼尊重協商「國會才不亂」　

▲前立法院長王金平於2019年發表「告別演說」。（圖／記者屠惠剛攝）

▲前立法院長王金平於2019年發表「告別演說」。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院院會17日發生朝野嚴重衝突，藍綠還上演全武行。前立法院長王金平在擔任國會議長期間，經歷朝小野大的格局，也看過2016年民進黨執政時，如何挾國會多數碾壓在野的國民黨，所以他於2019年10月發表告別立院演說時，以身為17年院長身分指出，沒有永久的執政黨，也沒有必然的在野黨，風水會輪流轉，今天的多數如何對待少數，難保翻轉之後不會以其人之道還治其人。一味以大壓小，對今天的多數黨及支持者，可能大快人心，日後都要付出對立、撕裂、不穩定的代價，冤冤相報何時休？

王金平的冤冤相報之說，對照今日的政治局勢，可謂一語中的。曾經國民黨在過去8年被民進黨在國會強力碾過，就如王金平在告別演說中提到，2016年，民進黨完全執政以來，置「尊重、包容、接納」的國會價值於不顧，協商徒具形式，憑藉絕對多數，如坦克一般，一案又一案地輾過去，如：黨產條例、轉型正義、年金改革、一例一休、前瞻預算等案。

然而隨著法案一一通過，王金平認為，政治對立、社會分裂、世代衝突等，民怨不斷累積，反映在2018年的地方選舉結果，執政黨被社會反噬，吃了敗仗；理應反省，改弦易轍。但面對2020的大選，又驕傲地喊出國會要過半的訴求。這固然是政黨的權力，但人民的感受卻是既未痛改前非，更忘了昨日之痛，恐非民主之福。

話鋒一轉，王金平也提到2008年，國民黨在立法院是絕對的多數，他又是國民黨籍議長。但更深刻明白建立「尊重、包容、接納」的國會運作文化，及建立國會運作制度化，長治久安的重要性。但也為此在「朝野協商」、「不動用警察權」，及「處理太陽花學運太溫和」三件事上，被藍軍的支持者苛責。

王金平認為，國會是將社會多元各方的主張，透過各黨派間的合縱連橫、相互妥協尋求共識，政黨也可能選擇用表決、杯葛等方法得到結果，總之，不到最後關頭，不輕言訴諸表決，也不輕言放棄妥協。

因此，王金平說，建立國會文化三要素是必要的，包括：（一）尊重少數（二）包容多元（三）接納建設性的不同意見。以此，「展現民主國會的重要價值，也是落實民主國會必須建立的傳統」。

王金平強調，朝野協商是重要且必要，朝野協商是法律賦予立法院長的職權，是責任也是義務，沒有協商的國會，少數黨、在野的意見不受尊重，不被接納，黨同伐異下，再好的意見也被犧牲，表決的形式民主之外，協商經由「尊重少數、包容多元，接納異見」的過程，更能體現實質民主的真意。

最後王金平表示，立法院既是代表多元、多方的個別委員所組成，不同調是自然的常態，共識的凝聚是智慧、修為的結晶。「百年修得同船渡，大家有幸成為立法委員，之間縱有黨派的不同，卻是同一屋簷下的同仁，再多的爭辯、衝突，皆因公心，事緩則圓，事過無恨，同心相處，共建中華民國立法院的政治文化，這是全體委員共同的責任。」

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