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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨19日辦「草根遊行」　號召民眾帶芭樂上街抗議民進黨政府

▲▼民眾黨召開「519草根決心行動」記者會，出席人士包括，立委黃國昌、黃珊珊，以及秘書長周榆修等人。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨召開「519草根決心行動」記者會。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨明（19日）舉行「519草根決心行動」，號召民眾上街頭怒吼，一起到民進黨中央黨部外，抗議民進黨政府執政8年，過去的4大改革承諾已成芭樂票。民眾黨今（18日）舉辦行前記者會，立委黃國昌向準總統賴清德喊話，希望他不要跟蔡英文一樣背棄過去的承諾，對於下個階段台灣更深化的民主，都必須要給大家一個非常清楚的說明及交代。

黃國昌表示，回顧蔡英文總統在2016年的就職演說，很遺憾地發現有非常多的支票根本沒有兌現，從憲政改革、國會改革、媒體改革到司法改革，以及一般老百姓基層關心的民生經濟問題，年輕的世代面對的低薪資、高物價、高房價，看不見未來，在過去這8年沒有減緩，而是越來越高房價、貧富差距，面對這樣的狀況，所以民眾黨號召所有的朋友明天齊聚在北平東路、民進黨中央黨部前，發出怒吼。

黃國昌也向準總統賴清德喊話，希望他不要跟蔡英文一樣背棄過去的承諾，對於下個階段台灣更深化的民主、要不要廢監院，都必須要給大家一個非常清楚的說明及交代。

黨秘書長周榆修表示，519民眾作主的活動，是新一波台灣民眾黨面對台灣人民莊嚴的承諾。他批評，8年過去了，大家看到在能源、在詐騙、在治安，講不好聽就是其實泰半的時候都是芭樂票。面對昨天國會亂象，周榆修也感慨萬千，「民進黨不是我熟悉的民進黨，這一刻我看到民進黨是最熟悉的陌生人」。

周榆修也提到陪同柯主席和蔡總統見面時，蔡總統也說團結國家是執政黨的要務，「請問賴清德副總統，昨天民進黨在立法院的狀況，是公平正義、福國利民嗎？」，民進黨說要放下朝野對抗，難道是只有在過半的時候，大家要團結在你的麾下？

立委黃珊珊則呼籲所有相信改革的民眾，希望大家在明天能夠一起站出來，希望新政府兌現民進黨政府執政8年以來的承諾而已，只是要求兌現對人民的承諾而已有這麼難嗎？519這一天，其實只是站出來告訴即將上任的賴清德，民進黨對於人民的承諾，必須要在賴清德的任內做個了結。

新北議員陳世軒則說，國會改革是去年台灣民眾黨不分區立委們還有總統參選人柯文哲所提出來的政見，昨天在立法院，8位民眾黨立委在做的就是在履行我們的承諾，這也是替民進黨完成他們當初答應國人但是卻跳票的改革法案。昨天晚上賴清德準總統深夜發文，說期待國會朝野回歸理性討論，他要問賴清德，昨天民進黨委員的表現就是他所說的理性？陳世軒呼籲，明天519，一起站上北平東路走上改革之路，用草根的決心喚醒執政的覺醒。

對於明天的活動，民眾黨發言人吳怡萱也做出宣導與提醒，包含活動會場附近有學校，明天是會考，請經過周邊時能保持安靜；歡迎帶芭樂共襄盛舉，但請勿拿來丟擲；請保留一線車道讓車輛通行；另外還包含建議自備飲用水、請勿攜帶汽笛與任何旗幟等可能影響活動秩序的物品、勿隨意丟棄垃圾等。

▲▼民眾黨召開「519草根決心行動」記者會，出席人士包括，立委黃國昌、黃珊珊，以及秘書長周榆修等人。（圖／民眾黨提供）

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