駁立院審議黑箱　黃國昌要場外學生說清楚：哪一條您看了不開心？

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

昨立法院朝野展開激烈攻防，藍綠委員紛紛掛彩，入夜後場外有學生聚集抗議，怒批黑箱作業外，還點名民眾黨立委黃國昌出來面對。對此，黃國昌18日受訪時展開回擊，除了點名帶頭學子和參與的網紅，對於他們指控昨天審的立法院職權行使法是黑箱，「我要請教，哪裡黑箱？說清楚！你們要支持民進黨沒有關係，但要說昨天的程序黑箱，要負責任告訴台灣社會哪裡黑箱，不是講一個黑箱的標籤就可以混過去」。

黃國昌說，昨天晚上在青島東路的那一場聚會，民進黨立委一直在場內叫囂，但對他來講，做為一個立委最重要的工作，是在議場裡面很清楚地知道現在在討論什麼、修正什麼，但民進黨卻一直利用優先登記發言的機會，佔著整個麥克風，一直透過麥克風系統散播假消息。

「我那時候坐在下面我心想，我的老天啊，修正條文不就放在各位大委員有桌子上嗎？修正動議、再修正動議全部放在你的桌上。」黃國昌說，民進黨立委跟大家說不曉得在討論什麼條文，請問，你是閱讀能力有問題嗎？法律條文看不懂嗎？就放在你的桌上然後你可以散播假訊息，在前面利用你可以發言的時間按著麥克風說，不知道在討論什麼、不知道在表決什麼，「我的老天啊，民進黨你推派出來的立法委員，素質堪慮啊」。

針對場外的活動，黃國昌說，老實講昨天晚上處理完條文到12點，真的累翻了，昨天一結束以後第一件事情就是回家睡覺，太累了，「我昨天在議場裡面是繃緊神經，因為我在看每一個條文，包括民進黨昨天提出的每一個條文，40個修正動議、40個再修正動議，針對一個條文要怎麼修，民進黨提出了80個版本」。

黃國昌說，今天早上起來去了解，昨天晚上在青島東路到底是怎麼聚集的，「我知道拿麥克風的人叫做羅宜，他好像之前有參與過學運，但後來也有投入一些政治工作」；然後有一些民進黨的熱烈支持者，包括盾牌牙醫史書華、鬼才阿水以及一些民進黨議員，「不管是誰號召的，我們不以人廢言，他們指控昨天審的立法院職權行使法是黑箱，我要請教，哪裡黑箱？說清楚」。

黃國昌嗆，「你們要支持民進黨沒有關係，但要說昨天的程序黑箱，要負責任告訴台灣社會哪裡黑箱，不是講一個黑箱的標籤就可以混過去，哪裡黑箱？我歡迎羅宜先生站出來說清楚、講明白，不要躲」。

黃國昌表示，民眾黨第一個喊國會改革、第一個提出版本，召開記者會、委員會審查、朝野協商通通都有去，請問哪裡黑箱？第2個，那就請你具體指教，民眾黨提出的版本，哪一個條文您看了覺得不開心、覺得是在毀憲亂政？

黃國昌問，是反對建立國會聽證調查制度？如果是反對這個，那他就聽不懂了，2016年蔡英文總統提出的政見，不就是要建立國會聽證調查制度嗎？包括強化人事同意權的審查，這不是民進黨長期的主張嗎？

至於藐視國會罪，黃國昌說，許多民主國家都有任何人在國會說謊得負刑責規定，但這次民眾黨團與國民黨團共提的再修正動議，已經限縮範圍到政府官員。

黃國昌反問，「不知道場外抗議學生的批評到底在批評什麼？污衊什麼什麼香港化、中共人大化，那應該是柯建銘講允許官員到國會講話說謊不用負責，那才叫中共人大化」。