民進黨質疑舉手表決有瑕疵　黃國昌：明眼人都知道要癱瘓議事

▲立法院院會，朝野激烈衝突，郭國文跳上主席台。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院17日針對國會職權修法展開激烈攻防，民進黨團質疑昨天處理過程中有改為有舉手表決、條文未宣讀等爭議與瑕疵，民眾黨團總召黃國昌18日說，明眼人都知道為什麼要改用舉手表決，因為一開始是用表決器表決，但是要保護主席台的那些立委不在座位上，民進黨就質疑不可以發表決卡，「要讓創造兩難的狀態，你要不然就乖乖的通通待在主席台上不準下來表決，那要不然你們就通通下來投票，換民進黨的衝上去，把整個議事癱瘓掉」。

黃國昌表示，有關於在議場裡面討論的時候，因為民進黨的立委他們把前面要發言的順序都簽滿了，什麼大體討論、主要討論，都是他們的名字。其實昨天在議場有很多話想說，但沒有機會上去發言，昨天真的很忙，要不然昨天就在議場開直播跟所有的網友清楚解釋。

「但我要正面的說，誰說昨天的審議是黑箱？」黃國昌說，民眾黨在公布第一波國會改革法案的時候，有召開記者會，所有的條文那個時候都亮出來、上傳到立法院網站。委員會有沒有討論？有沒有審查？有，都有詢答、也有討論，但我們在現場面臨到的狀況是一群根本不想討論條文的民進黨立委。

「那一天（委員會）我還記得很清楚，一大早搞到下午大概4點多，8、9個小時，結果民進黨的立委花最多的時間是在提散會動議，表決快40次。」黃國昌指出，民眾黨有沒有開公聽會？有；有沒有開公聽會？有；有沒有進行委員會的朝野協商？有，也深刻感受到民進黨根本只想要拖延、不想討論，「我第一次看到，竟然有立法委員到協商現場的時候，拿著現行條文跟要修正的條文，在那邊問現場所有的人，請問到底修了什麼東西？」

黃國昌說，這讓做為協商代表之一的他非常震驚，「你是一個立委、是民進黨的協商代表，來協商以前竟然連條文都沒看過，如果學生上課是這個樣子早就不曉得被死當幾次了」。

黃國昌說，現在這年代，上網點開立法院的iVod看一下，所有會議過程、協商過程全部都在立法院網站上，「所以當有人指控這是黑箱的時候，我真的不了解黑箱在哪裡？」

黃國昌還提到，明眼人都知道，後來為什麼韓國瑜院長會改用舉手表決？因為一開始的時候用表決器表決，但是要保護主席台的那些立委不在座位上，民進黨就質疑不可以發表決卡，要讓創造兩難的狀態，「你要不然就乖乖的通通待在主席台上不準下來表決，那要不然你們就通通下來投票，換民進黨的衝上去，把整個議事癱瘓掉」。

黃國昌說，昨天晚上在青島東路的那一場聚會，民進黨立委一直在場內叫囂，但對他來講，作為一個立委最重要的工作，是甚麼在議場裡面很清楚的知道我們現在在討論什麼、修正什麼，民進黨一直利用優先登記發言的機會佔著整個麥克風，一直透過麥克風系統散播假消息。

「我那時候坐在下面我心想，我的老天啊，修正條文不就放在各位大委員有桌子上嗎？修正動議、再修正動議全部放在你的桌上。」黃國昌說，民進黨立委跟大家說你不曉得在討論什麼條文，請問，你是閱讀能力有問題嗎？法律條文看不懂嗎？就放在你的桌上然後你可以散播假訊息，在前面利用你可以發言的時間按著麥克風說，不知道在討論什麼、不知道在表決什麼，「我的老天啊，民進黨你推派出來的立法委員，素質堪虞啊」。

針對場外的活動，黃國昌說，老實講昨天晚上處理完條文到12點，真的累翻了，昨天一結束以後第一件事情就是回家睡覺，太累了，「我昨天在第議場裡面是繃緊神經，因為我在看每一個條文，包括民進黨昨天提出的每一個條文，40個修正動議、40個再修正動議，針對一個條文要怎麼修，民進黨提出了80個版本」。

黃國昌說，今天早上起來去了解，昨天晚上在青島東路到底是怎麼聚集的，「我知道拿麥克風的人叫做羅宜，他好像之前有參與過學運，但後來也有投入一些政治工作」；然後有一些民進黨的熱烈支持者，包括盾牌牙醫史書華、鬼才阿水以及一些民進黨議員，「不管是誰號召的，我們不以人廢言，他們指控昨天審的立法院職權行使法是黑箱，我要請教，哪裡黑箱？說清楚」。

黃國昌說，你們要支持民進黨沒有關係，但要說昨天的程序黑箱，要負責任告訴台灣社會哪裡黑箱，不是講一個黑箱的標籤就可以混過去，「哪裡黑箱？我歡迎羅宜先生站出來說清楚、講明白，不要躲」。

民眾黨第一個喊國會改革、第一個提出版本，召開記者會、委員會審查、朝野協商通通都有去，請問哪裡黑箱？第2個，那就請你具體指教，民眾黨提出的版本，哪一個條文您看了覺得不開心、覺得是在毀憲亂政？

黃國昌問，是反對建立國會聽證調查制度？如果是反對這個，我就聽不懂，2016年蔡英文總統他提出的政見，不就是要建立國會聽證調查制度嗎？包括強化人事同意權的審查，這不是民進黨長期的主張嗎？

至於藐視國會罪，黃國昌說，許多民主國家都有任何人在國會說謊得負刑責規定，但這次民眾黨團與國民黨團共提的再修正動議，已經限縮範圍到政府官員。

黃國昌說，不知道場外抗議學生的批評到底在批評什麼？污衊什麼什麼香港化、中共人大化，那應該是柯建銘講允許官員到國會講話說謊不用負責，那才叫中共人大化。