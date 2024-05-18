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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王美惠遭勒脖綠喊「殺人」　徐巧芯酸：我們的身材不是同一量級

▲國民黨立委徐巧芯製圖表示，她和民進黨立委王美惠的身材不是同一個量級的。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▲國民黨立委徐巧芯製圖表示，她和民進黨立委王美惠的身材不是同一個量級的。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委王美惠17日在國會衝突中，疑似遭到國民黨立委徐巧芯以民進黨旗幟勒脖，事後綠營則控訴徐巧芯此舉形同「蓄意殺人」。對此，徐巧芯今（18日）回應，她覺得非常搞笑，大家可以看看她跟王美惠的身高、體重完全不是同一個量級的，並直言，「以前只有王美惠到處欺負國民黨的委員，現在我要告訴你們，國民黨沒有這麼好欺負了」。

徐巧芯昨日在國會衝突場面中，拿出民進黨旗與王美惠發生肢體衝突，且疑似有以旗幟勒住王美惠脖子的狀況。綠營事後控訴徐巧芯將笛子等與議事討論無關的「違禁品」帶入議場，還不聽院長韓國瑜的禁止令，甚至一度用旗幟勒綠委的脖子，根本是蓄意殺人。

針對民進黨的控訴，徐巧芯提到，為了兌現選前對人民的承諾，國民黨對《國會改革法》就是寸土不讓。

徐巧芯強調，國民黨要讓民進黨知道，現在的國民黨已經不是以前那個國民黨了，昨天她加入的是男生的衝組，雖然危險，但義無反顧，拼死決戰。「我們最終是守住了主席台，讓議事能夠正常的進行表決。」

徐巧芯認為，昨天國民黨顯示出百分之百的團結，每一個人都拼盡全力守護主席台，受傷的受傷，掛彩的掛彩，但對國民黨來說，只要把主席台守護好，讓議事順利進行，在表決時，團結一致把藍委的每一雙手都舉高，順利通過法案才是最實際的。

然而，徐巧芯感慨，很遺憾民進黨不讓議事順利進行，甚至不惜軟禁韓國瑜院長，把韓國瑜困在小房間內，此外，還有不聽勸告，硬是要衝撞主席台，試圖停止會議等行為。

關於517國會衝突事件，徐巧芯表示，很多事情都是記者在前面拍不到，但在後方實際發生的事，今天才有影片傳播出來，讓大家知道真相，以及民進黨到底有多暴力。

徐巧芯細數，媒體有拍到的畫面包含，王美惠打警察、打議事人員、郭國文推倒並搶奪70多歲周萬來的秘書長文件、鍾佳濱推倒並性騷女立委等暴力行為、吳秉叡跟狗一樣咬鄭天財，「民進黨今天還敢出來開記者會，真是可恥。」

徐巧芯坦言，自己知道下禮拜二只會更艱辛，但國民黨會拿出拼命的勇氣，絕不退讓，完成對選民的承諾。

至於，民進黨指控她要殺王美惠，徐巧芯則回應，她個人覺得非常搞笑，「大家可以看看我們的身高跟體重完全不是同一個量級的」。

徐巧芯提醒，以前只有王美惠到處欺負國民黨的委員，現在她要告訴民進黨，國民黨沒有這麼好欺負了。「人不犯我，我不犯人；人若犯我，我必加倍奉還。」

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