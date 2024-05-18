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社會 社會焦點 保障人權

古井嬰屍案竟是父「放浴缸淹死」 　高大成：應查肺部有無氣泡

▲▼男嬰是遭殺害或是遺棄屍體，高大成建議，可查男嬰肺部有無氣泡或微生物。（圖／ETtoday資料照）

▲▼男嬰是遭殺害或是遺棄，高大成建議，可查男嬰肺部有無氣泡或微生物。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿、游瓊華／台中報導

發生在去年5月的台中市石岡區古井嬰屍案，檢警查出嬰兒出生後，因為母親不想要，竟被父親放進浴缸活活淹死，再丟進古井，父母親上月被檢方依殺人罪嫌起訴。法醫高大成認為，目前能證實是殺人證據太薄弱，建議可從嬰兒肺部查看有無氣泡，或是其他內臟有無井水微生物，才能證明是生前進水，也就是遭人殺害。

檢警調查，謝男與柯女原本在東勢區同居，2022年10月，柯女發現懷孕，2人為了該不該拿掉小孩，多次發生口角，2023年5月，柯女下班回到家後，羊水破裂，趕緊通知謝男前來，2人未到醫院生產，在家裡生下男嬰。

柯女表示不想留下小孩，交給謝男處理，謝男於是將浴缸放滿水後，將男嬰放入浴缸活活溺斃，接著屍體連同胎盤裝進塑膠袋，丟進古井棄屍，今年1月，謝男受不了內心煎熬，向警方自首。

警方震驚不已，果然打撈出一包塑膠袋，內有一具已腐爛如同豆腐的糊狀嬰屍，僅剩骨架和些許肌肉，沒有內臟。

▲▼男嬰是遭殺害或是遺棄屍體，高大成建議，可查男嬰肺部有無氣泡或微生物。（圖／ETtoday資料照）

台中地檢署4月26日偵查終結，將羈押的謝男與柯女依殺人及遺棄屍體罪嫌起訴，並依《兒童及少年福利與權益保障法》加重其刑，交由國民法官審理。

高大成表示，謝男雖然供稱是先溺斃再丟進古井棄屍，但是殺人的客觀證據太薄弱，要先判定男嬰是否真的是生前溺斃，有幾個判定方向，一，測量男嬰的胸圍是否大於頭圍、腹圍，因為若是活胎，會有呼吸，胸部就會擴張；二，肺部是否有氣泡，若有，表示生前進水，三，檢驗內臟是否有井水微生物。

男嬰原本若是活胎，那就涉嫌殺人罪，否則，難保未來謝男一旦翻供，辯稱是因為小孩一生下就死亡，所以才連同胎盤丟進古井，那就是死產，就只構成遺棄屍體罪，兩者刑期差很多。

刑法第271第1項規定「殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。」刑法第247條第1項規定，「損壞、遺棄、污辱或盜取屍體者，處六月以上五年以下有期徒刑。」

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