怒轟民進黨無法無天！　朱立倫：禁錮國會議長是民主之恥

▲立法院院會爆發藍綠衝突，鍾佳濱跳上主席台撲倒陳菁徽。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院昨日爆發多起衝突，國民黨主席朱立倫今（18日）受訪時指出，強力的譴責民進黨的暴力跟無法無天，他們還試圖攻佔主席台、禁錮國會議長韓國瑜，這是民主之恥，完全不顧中華民國已經走到民主的現狀，在國會當中打警察、攻立委，不斷的修理所有為民主努力的立法委員，這是民眾無法接受的。

朱立倫表示，昨天要通過的是國會改革法案、陽光法案，讓國際都接受的，不管是調查權或總統國情報告，以及人事的透明聽證，這些每一項的主張都是現代民主國家、西方民主國家都通行多年，也是民進黨過去在野時候長期的主張。

朱立倫續指，今天他們執政，完全放棄理想，惡意的用暴力、無法無天的方式，只是想要淹蓋他們過去的種種弊端，讓不公不義沒有辦法揭露出來。全民一定要全力力挺所有國會改革法案，讓陽光照進立法院，讓未來的所有的人事同意權經過聽證，讓這些不公不義在立法院能夠完全揭露出來，這才是新的國會。

朱立倫再次呼籲賴清德，不要用傲慢的的心態，竟然要反守為攻、當家鬧事，還講出要奮戰到底的這樣的一個心。民進黨到底是一個民主政黨還是一個暴力政黨，到底是還有沒有法律的觀念。還想要號召學運或者是群眾，這可能是全世界的民主之恥、民主的笑話。再一次希望民進黨懸崖勒馬，希望新的520之後，是一個民主進步的社會，而不是一個民主暴力的社會

對於民進黨總召柯建銘點名韓國瑜、黃國昌、傅崐萁是歷史罪人、狼狽為奸。朱立倫說，這次不斷用暴力、不斷違反民主、不斷的無法無天的是柯建銘跟民進黨立委，昨天在會場後面，大家照不到的地方，是怎麼樣的禁錮立法院院長、污辱國會議長，這是民主之恥，全世界民主國家，沒有這樣對國會議長，民進黨以前敢對游錫堃或者蘇嘉全院長如此嗎？國民黨也從來沒有如此，希望大家彼此尊重。



