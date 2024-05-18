化身暖男！韓國瑜送鮮花、水果慰問　陳菁徽感動發文

▲立法院17日院會爆發衝突，國民黨立委陳菁徽被民進黨立委鍾佳濱抱摔。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

立法院院會17日衝突不斷，其中，國民黨立委陳菁徽也因為被民進黨立委鍾佳濱「抱摔」，導致從主席台摔落，出現輕微擦傷、背痛的情形。對此，陳菁徽今（18日）透露，立法院長韓國瑜、副院長江啟臣以及立委顏寬恆，送了水果以及鮮花至她的辦公室慰問，實在備感溫馨。

陳菁徽提到，17日真的是驚魂未定，院會結束後國民黨團委員一起將議場盡力回復原狀，但自己腰背實在太痛了，只好幫忙擦擦桌子整理。

▲國民黨立委陳菁徽曬出自己在517國會衝突後，幫忙整理議場、擦拭桌子的畫面。（圖／翻攝自Facebook／陳菁徽）

不過，陳菁徽回辦公室發現，原來韓國瑜院長、江啟臣副院長，以及顏寬恒委員送了水果禮盒與鮮花。此外，陳菁徽表示，還有許多同黨戰友們在臉書聲援她，這些行動都讓她備感溫馨。

▲國民黨立委陳菁徽曬出在517國會衝突中輕微擦傷，事後收到立法院長韓國瑜、副院長江啟臣，以及立委顏寬恆的鮮花與水果表達慰問。（圖／翻攝自Facebook／陳菁徽）

最後，陳菁徽感慨，大家今天辛苦了！「我們努力讓陽光照進國會，讓自由民主不被民進黨勒索，讓國會不要再有性騷擒抱摔委員的事情發生。」