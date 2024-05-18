蔡英文BBC專訪　談兩岸「不排除衝突」：中國要認清戰爭有嚴重代價

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文將在520卸任，她接受英國廣播公司（BBC）專訪將在18日晚間播出。在提前釋出的精華片段中，面對主持人問及中國大陸對台灣的威脅，蔡英文表示，「不能排除任何軍事衝突或侵略的可能性」，但中方領導人也必須意識到，戰爭爆發會拖慢中國大陸發展數十年，「占領台灣和經濟社會持續成長，何者更重要？」

主持人問到，民主國家是否應該畏懼習近平以及他的野心？蔡英文說，雖然目前習近平可能有某些計畫，「但我不認為是一項明確的計畫」，因為世界在改變，中國的處境也在改變，但現在的世界已大不相同。

蔡英文強調，尤其是在俄烏戰爭後，民主國家似乎能團結起來，面對侵略的意圖，並形成有意義的嚇阻，「如果能非常謹慎地處理此問題，仍有極大的機會維持和平」。

「我們當然目前不能排除任何可能性，包括可能發生的軍事衝突和中國的侵略。」蔡英文說，在區域內各方的共同努力下，確實讓中國感受到壓力。中國領導人要考慮的不只軍事問題，必須認清事實，戰爭會讓他們在經濟發展上付出代價，可能導致經濟發展遲滯數年、甚至數十年，「所以，如果您是中國領導人，占領台灣和經濟社會持續成長，何者更重要？」

蔡英文也提到，很多人都認為台灣處境比烏克蘭還要重要，認為美國的援烏的預算和資源應該轉移至台灣，「但我們說，『不，你們必須要援助烏克蘭到最後一刻』」。

至於要如何定義現狀？蔡英文說，「我們靠自己」，台灣人民自己做決定，有一套政治制度治理國家、有憲法及法律規範社會、有自己的軍隊，有成為一個國家的所有要件，只是缺少足夠的外交承認。

「此時此刻台灣代表著什麼，需由人們來闡釋。」蔡英文說，最重要的仍是台灣是靠自己，台灣是一個民主國家，享有自由、民主及進步的價值觀，並感到相當自豪。