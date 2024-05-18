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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被藍委從3米高處摔到腦震盪　沈伯洋控「殺人未遂」要告了

▲▼民進黨團召開「弄權一時 淒涼萬古 韓傅黃聯手賣台 自己的國家自己救」記者會 。（圖／記者宋良義攝）

▲民進黨立委沈伯洋 。（圖／記者宋良義攝）

記者杜冠霖／台北報導

昨日國會朝野攻防不斷，最駭人一幕是綠委沈伯洋要搶佔主席台時，被藍委邱鎮軍、廖偉翔從3米高處摔下，頭朝下著地，畫面驚悚，也立刻搭救護車送醫，後診斷為腦震盪。沈伯洋今（18日）也出席民進黨團記者會，並表示，議事攻防有底線，就是不希望任何人因此死亡，但有很多立委不管別人死活。至於是否提告？黨團總召柯建銘強調，黨團會一起處理。沈則表示畫面看起來很多人，要釐清每個人的角色。

對於傷勢，沈伯洋表示，主要是腦震盪跟暈眩、吐了幾次，肩膀也有挫傷，大部分都是左半邊的傷勢。沈坦言，對黨團不好意思，本來應該要奮戰到最後，但在醫院時，不管是醫師還是黨團都要他別再回去，但還是要說明，發生這件事情時很重要的是保護自己，尤其是從高處墜下，保護頸椎不要受傷非常重要，保護自己跟他人都很重要。

沈伯洋指出，昨天早上進去時被警察擋著，一名國民黨立委呼吸不順，自己也有現場協助，肢體上衝突本來就會發生，這是議事一部分，但有底線，就是不希望任何人因此死亡，若有人行動不便或有慢性疾病，都希望他先退到旁邊，讓其他人去做衝突。

沈伯洋直言，他因為有保護自己，傷勢沒有那麼嚴重，「但這就跟開槍殺人一樣，子彈沒有打中還是叫殺人未遂」，沈強調，國民黨委員有一些是不顧別人死活的，郭國文昨天要跳上主席台，洪孟楷很用力推下去，以那個高度，若不是後面有椅子傷勢一定非常嚴重，部分委員知道動作有生命上的危險，所以會先架或擋著，但有很多立委不管別人死活，對於這種完全沒有底線的立委予以最嚴厲譴責，法律規則已經被破壞，若連道德底線都要破壞，台灣真的會變獨裁國家。

至於是否提告，柯建銘強調，黨團會一起處理；沈伯洋則回應，自己就是律師，所以不能說回去問律師，那個畫面看起來蠻多人，要釐清每個人的角色。

▼立委沈伯洋從高處被藍委摔下。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立法院院會，朝野激烈衝突，立委沈伯洋從主席台摔落送醫。（圖／記者李毓康攝）

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