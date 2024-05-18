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沈伯洋重摔「照MRI」遭質疑！台大急診醫揭腦震盪處理：要看症狀

▲▼立法院院會，朝野激烈衝突，立委沈伯洋從主席台摔落送醫。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院院會，朝野激烈衝突，立委沈伯洋從主席台摔落送醫。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

立法院昨日爆發朝野激烈衝突，民進黨立委沈伯洋從主席台摔落送醫，有輕微腦震盪，因為他在急診時曾使用磁振造影（MRI）進行檢查，遭醫師蘇一峰質疑濫用醫療資源。台大醫院急診臨床教授李建璋表示，腦震盪急性期檢查方式以電腦斷層為主，但臨床醫師評估後有神經學症狀嚴重等情況，仍會使用MRI檢查。

立法院會17日審查國會職權修法相關法案，藍綠爆發激烈衝突，多名立委受傷緊急送往台大醫院，其中又以沈伯洋跌落主席台最受關注。根據民進黨發言人戴瑋姍昨日晚間透露，沈伯洋被推下高台頭部墜地，已經照MRI；而沈伯洋本人今天凌晨返家則發文報平安。

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胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文質疑，核磁共振不是在急診頭撞到的常用檢查工具。撞到沒意識改變，可能只是腦震盪，一般先觀察回家休息就好，如果撞到意識改變，懷疑腦出血要趕時間救命，也是安排電腦斷層，核磁共振要做一個小時，根本不適合緊急狀況。他也開酸，「平常如果急診這樣做，健保局早就把醫院刪到脫褲了！」

▲▼立法院院會，朝野激烈衝突，立委沈伯洋從主席台摔落送醫。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院院會，朝野激烈衝突，立委沈伯洋從主席台摔落送醫。（圖／記者李毓康攝）

李建璋表示，MRI檢查最常是腦中風時使用，其次是腦瘤，如果是腦震盪的急性期，通常會使用電腦斷層看看是否有出血，或者是否骨頭受傷，但若患者仍持續有症狀，還是會需要MRI檢查。

李建璋舉例，如果患者神經學症狀嚴重，可能會想用來檢查看看神經白質是否有變化、廣泛性軸突損傷時，另如果從超過3公尺、2.5公尺以上的地方摔下來，醫師也會比較謹慎，也可能藉MRI來看看頸椎的變化。

至於一般懷疑腦震盪的處置，李建璋表示，會以症狀學為主，如果沒有特別症狀，大概會觀察6~12小時；有時候也會擔心有「延遲性出血」問題，也可能會需要在醫院多留一些觀察時間。

而MRI看到情況屬於正常，醫師會比較放心讓病人返家休養。但是重點還是看患者的症狀需要，醫師可能在臨床判斷發現有些特殊、不尋常的地方。

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