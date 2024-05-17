男子駕車橫停高速路口機車道上　台南保大攔檢查獲毒品哈密瓜錠

▲台南市保安警察大隊霹靂小組，發現一輛自小客車橫停於交流道匝道及高速公路便道口機車道上，警方上前攔檢查獲李姓駕駛人，持有新興毒品哈密瓜錠。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市保安警察大隊霹靂小組2名陳姓隊員，17日凌晨5時許巡邏行經台南市永康區復興路與高速二街口附近，發現一輛白色自小客車橫停於交流道匝道及高速公路便道口機車道上，警方上前攔檢查獲33歲李姓駕駛人神情恍惚，並起獲新興毒品哈密瓜錠。

保大指出，白色自小客車橫停於交流道匝道及高速公路便道口機車道上，該處不僅是台南市交通要道，更因為交流道入口車速較快，險象環生，警方為防止危害，立刻上前攔查盤問，發現駕駛33歲李姓男子神情恍惚，並聞到車內有異樣香氣，仔細觀察果然發現掉落於車內之綠色藥丸。

李嫌見事跡敗露，坦承為這是他所有之新興三級毒品哈密瓜錠，平日用於助眠，警方經初步檢驗確認無誤，本次共查獲3顆半哈密瓜錠（含袋重4.11公克），警方依法帶案偵辦，並對李男進行尿液採樣，亦呈現三級毒品陽性反應，全案依違反毒品危害防制條例偵辦並移請永康分局函送法辦，至於李嫌疑似毒駕行為，將待毒品送實驗室檢驗確定後，再依法偵處。

保大大隊長蔡宗昌表示，哈密瓜錠為一種新興毒品，因色澤偏綠帶有淡香而取名，價格與K他命、毒咖啡包接近，服用後會產生迷幻效果，因有香氣吸引不少年輕人嘗鮮，市警局廖宗山局長上任以來，多次指示保大加強轄區治安巡邏，對於犯罪不法應落實盤查，確保台南市民安全，本次霹靂小組勇於任事，展現了強力打擊犯罪、取締不法的決心。蔡大隊長強調，保大將持續維護台南市治安，杜絕毒品氾濫，以實際行動保障市民生命財產安全！