台南阿伯騎單車失蹤4天　警消搜尋未果家屬祈求平安尋回

▲台南市1名87歲張姓長者，5月13日凌晨自行騎乘腳踏車從住家後壁區新嘉里離家後失蹤至今，家屬著急不已，呼籲大眾如發現老翁身影請向警方通報。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市1名87歲張姓長者，5月13日凌晨4時許，自行騎乘腳踏車從住家後壁區新嘉里離家後失蹤至今，白河分局經調閱監視器最後身影出現在嘉義縣鹿草鄉竹子腳保安宮，由於老翁患有失智症，未帶任何通訊工具單獨騎自行車出門，警消至今搜尋未果，家屬著急不已，盼能早日找到走失家人。

台南市警白河分局指出，警方接獲家屬報後，隨即從張姓老翁離家處所，調閱相關監視器畫面，逐步比對分析其移動軌跡，以鹿草縣下潭雲龍宮為中心點外推，東邊搜尋163線後堀、麻豆店區域，西邊搜尋嘉義義竹、布袋部分區域、台19線朴子、鹽水等區域，南邊搜尋下潭雲龍宮下切至八掌溪沿線東西向，北邊搜尋鹿草海豐、167線ㄧ帶，從產業道路到河邊進行縝密地毯式搜索，更出動空拍機大範圍搜尋，惟尚未尋獲老翁身影。





家屬表示，張姓老翁患有失智症、身高163公分，體重63公斤，失蹤當日身穿白領藍白直細線條長袖襯衫、軍綠色短褲、腳穿藍白夾腳拖、頭戴斗笠、有著濃密白髮、沒有牙齒，騎乘水藍色淑女車 前有置物籃內有雜物、車後有座椅（包覆白色飼料袋）等特徵，從監視器畫面發現老翁最後出現蹤影在嘉義縣鹿草鄉竹子腳保安宮，自此再無其蹤影。

熱心民眾若有看到疑似長者蹤跡請立即通報警方，直接撥打110、台南市政府警察局白河分局後壁分駐所066872744，勤務指揮中心06-6853350或聯繫家屬張先生0935408015、蘇先生0970682131，希望能夠早日找到張姓長者，平安返家。