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社會 社會焦點 保障人權

緩起訴變起訴！黃子佼須站上法庭接受審判　逆轉關鍵曝光

▲▼黃子佼。（圖／記者劉昌松攝）

▲黃子佼原本要繳120萬元換取緩起訴，現在逆轉改起訴面臨1年以下有期徒刑。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人黃子佼因無故持有未成年性影像案，4月間以120萬元換得檢察官緩起訴處分，經媒體報導黃子佼私藏的性影像約上百部，所屬經紀公司po出律師函，稱涉案影片「僅有7部」，引爆輿論譁然，認為黃子佼並未真心反省。高檢署則認為相關影像被害人身分需再查證，撤銷緩起訴處分，台北地檢署重新偵辦後，改將黃子佼起訴。

黃子佼2023年遭民眾告發，涉嫌性侵未成年少女，檢察官指揮台北市警婦幼警察，於2023年8月4日發動搜索約談，從黃子佼住處查扣的證物中，赫然發現1個Segate的隨身硬碟中，藏有7部未成年女子裸露胸部、陰部的自慰或性交影片，而影片來源正是曾被起訴過的全台最大情色論壇「創意私房論壇」。

「創意私房論壇」或名「小圈子」，是由綽號「老馬」的不詳男子，從2012年起，在美國租設網域架設，論壇將偷拍影片分類販售給付費會員，有些影片還會附上被害女性的身分背景或個人生活照，因影片售價從幾10元人民幣到上百元人民幣不等，大部分會員都是集資購買，而黃子佼卻總是獨資，因此吸引「老馬」注意，2人還會用站內信溝通聯繫。

▲▼創意私房迄今尚未落網的主持人老馬在論壇推廣偷拍營利計畫，造成上百名台女身陷偷拍風暴。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▼創意私房論壇分類販售偷拍等不雅影片。（資料照／記者張君豪翻攝）

黃子佼坦承，他是在2013年2月12日就註冊加入創意私房帳號，然後從2017年8月8日起，到2023年7月8日為止，在論壇購買性影像，存放在個人平常工作使用的未加密隨身硬碟中，檢警估計硬碟存有最少上百部影像，其中7部為未成年少女。

檢察官原本考量黃子佼坦承犯行，深表悔悟，且自願交出檔案銷毀，加上他並未散布或販賣，犯罪情節尚非重大，因此在4月3日將他緩起訴處分，處分期間2年，需繳庫120萬元，另外要寫至少1200字的悔過書，並親筆簽名。至於黃子佼涉嫌在工作室性騷擾女性部分，因查無具體事證且已和解等理由，處分不起訴。

面對同類型案件史上最重的緩起訴處分條件，黃子佼4日4日晚間親自發文，表示「我知道，錯了就是錯」，但黃子佼的委任律師卻在同一天發函媒體，強調「創意私房」早在2021年就已被檢警破獲，黃子佼不可能到了2023年還透過該網站購買影片，並稱「涉案之影片僅有7部」，「報導之記者卻仍惡意誤導閱聽大眾涉案影片達上百部」。

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲高檢署以被害人身分待調查等理由，將案件發回北檢續查。（示意圖／Pexels）

這份律師函同時也被黃子佼所屬經紀公司公布在臉書上，社會各界大加撻伐函中「僅有7部」等語句，質疑黃子佼並未真心悔過，也質疑檢方緩起訴處分過輕，而全案由檢察官依法定職權送高檢署再議，高檢署認為被害人身分等情節還需進一步調查，以偵查不完備等理由發回續查，而台北地檢署檢察官再次調查後，決定依法提起公訴，據了解，檢警仍將持續釐清其他影像內女子身分。

原本只要繳120萬元和悔過書，2年內不再觸法就沒事的黃子佼，如今將上法院接受審理判刑，依《兒童及少年性剝削防制條例》規定，無正當理由持有兒童或少年之性影像，處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣3萬元以上30萬元以下罰金，由於被起訴，黃子佼未來須站上法庭，為自己的行為接受審判。

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