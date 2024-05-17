新店1樓平房擠進12人聚會　警查獲毒品、另抓捕3名通緝犯

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區溪洲路巷內一處民宅，日前遭人檢舉出入分子複雜，警方獲報前往查緝，聽見屋內的人開始騷動，並往屋頂逃竄，其中一名男子逃避警方查緝時，遭警員制伏仍企圖脫逃，造成右手遭鐵皮屋簷劃傷，警方通報119並戒護就醫。現場查扣毒品以及在場的12人，清查其中3人遭到通緝，警方依法帶回偵辦。

▲周男為了躲避警方查緝，跑上屋頂跌倒遭警方制伏。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，有多項毒品前科的47歲孫姓男子，本周一（13日）下午5時許，前往新北新店溪洲路巷內民宅，尋找63歲友人林男，攜帶毒品安非他命10包、海洛因7包，並打算與友人共享，一瞬間屋內就聚集了12人，其中包含毒品通緝的41歲陳女、傷害通緝的39歲陳男，以及藥事法通緝的40歲游女。

▲警方查獲海洛因7包總重10.58公克，安非他命10包14.41公克。（圖／記者陸運陞翻攝）

新店警方獲報，持搜索票前往查看。警方抵達，發現為1層樓鐵皮屋頂平房，破門進入後，屋內就亂成一片，警方立即將現場包圍，並且有人為了躲避警方查緝，從樓梯爬上屋頂，企圖從其他住宅逃逸，但周男遭到警方制伏卻仍想逃跑，跌倒後遭鐵皮劃傷，造成右手掌長5公分深2公分傷口，警方先將其送往醫院治療。

▲持有毒品的孫男及藥事法通緝的游女，遭到警方移送偵辦。（圖／記者陸運陞翻攝）

現場警員搜索，發現海洛因7包總重10.58公克，安非他命10包14.41公克，以及殘渣袋、吸食器、分裝袋及磅秤等證物。警方訊問，孫男坦承毒品為他所有，其他人都是他叫來聊天的，警方不予採信，除將遭通緝的陳女、陳男、游女，以及持有毒品的孫男移送外，並對其餘的8人採檢尿液，如有毒品反應，將依法偵辦。