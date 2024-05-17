2024台南博物館節　「域」教於樂：趣遊博物館好好玩！

▲台南市立博物館以「『域』教於樂：趣遊博物館」為題，推出各式「玩」博物館的方式，讓民眾感受博物館是座充滿活力與擁有無限未來的場域。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

一年一度台南博物館節5月17日正式啟動，今年國際博物館日主題「博物館致力於教學和研究」，強調博物館不僅是傳達知識的場所，更是讓公眾共同參與、多元溝通的平台，台南市立博物館以「『域』教於樂：趣遊博物館」為題，推出各式「玩」博物館的方式，讓民眾感受博物館是座充滿活力與擁有無限未來的場域。

市長黃偉哲17日於台南市立博物館親自主持啟動記者會，並表示博物館保存了各式人、事、物，反映社會的過去、現在與未來，作為充滿創新活力的專業機構、教育中心，在此可培養民眾好奇心、創造力，甚至可以提供不同觀點來發聲的討論空間，誠摯邀請民眾在5月份這段期間，來台南一同探索博物館這個場域的多元性及可能性。

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南市博指出，5月18日至19日於台南市立博物館戶外空間舉辦「博學多聞—博物館逛大街」活動，邀集台南各博物館及地方文化館共同推出「行動博物館攤車」及「微型展示箱」，攤車、展示箱上展示各館獨特內涵，讓民眾在互動的過程中，看見各博物館特色，同時「博物館bingo連線闖關」及「驚奇博物館列車」桌遊等體驗遊戲，展示各種體驗、遊玩博物館的方法。

另推出台南市博專屬解謎遊戲「全館解謎中」，讓民眾實際走訪博物館，深入展覽，近距離與文物接觸，體驗穿梭於博物館中探索和沉浸其中的快樂，兩天活動亦有台南市立圖書館行動書車巡迴，書車裝載了各式博物館相關書籍，透過閱讀發掘博物館的各種知識。

王世宏館長表示，5月份特規劃4場「物語．吾語」講堂，博物館不只是個展示場域，在這裡有許多故事被述說，同時有更多故事正要從這裡開始，藉由講座、短講方式，以不同角度與民眾聊聊博物館的各種可能。除此，博物館亦提供學生議題發想、自由探索，充分展現博物館之於教育的功能，已持續3年的「館校合作—南博特調員計畫」，台南女中的師生帶來以族群議題回應今年台南400核心精神「走出原路」微型特展，以六個主題分享、討論原住民議題的「原有的道路」及「原住民未來的道路」，內容有著原住民探尋自我認同，和其他族群間相互對話，並爭取平等權益的過程。未來亦將持續與更多學校合作，培訓有志於台南歷史文化研究的學生，並成為未來博物館的市民研究員，共筆書寫台南歷史。

台南博物館節是台南博物館及地方文化館展現各自特色的最佳舞台，更是一年一度台南博物館文化節慶，透過整合行銷宣傳、協力合作將台南文化推出去讓更多人看見的機會。有關本年度「2024台南博物館節」更多活動資訊，歡迎至臉書搜尋「南博ONE」粉絲專頁查詢。