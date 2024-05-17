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質疑賴清德打破承諾！女性閣員僅22.5%　18民團籲：性平政策4年完成

▲民進黨主席賴清德、蕭美琴出席民進黨新春聯誼。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德、蕭美琴即將於520上任，18個民間團體共同對新政府呼籲。（圖／記者林敬旻攝）

記者林育綾／綜合報導

520新任總統與新一屆內閣即將上任，今（17）日婦女新知基金會、彩虹平權大平台、台灣性別平等教育協會等18個民間團體，共同對新政府與國會各黨團提出3點呼籲，包括應落實賴清德性別政見，4年內完成等。另提到新政府內閣女性比例22.5%，不到3分之1，「是新政府甫上任就打破的競選承諾，我們難掩失望。」期許未來打造內閣女性比例的「堅實樓地板」。

國內18個關心女性權益、性別平等的民間團體，共同對新政府與國會提出3點呼籲：

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1、新政府應提出賴清德總統性別政見落實之規劃與期程，4年任期內完成

新政府應提出具體規劃與期程，以落實賴清德總統競選期間提出之8個領域（性別平等教育、社會福利與社會安全政策、多元性別社會平權、性騷擾防治、家庭與工作平衡的友善職場、女性決策參與與經濟平權、女性公共政治參與、女性身心健康與經濟安全），共21細項性別平等政見。

總統應將性別平等政策納入國情報告，新任行政院長應提出施政方針，在4年任期內完成，並在推動過程中積極廣徵公民團體意見，促進各方對話。
 
2、各黨女性權益與性別平等政策，應密切合作推動
 
去年下半旬，28個民間團體邀請參與國會選舉，8個政黨回覆「2024大選性別政見問卷：請讓我們看到政黨的性別平等藍圖與願景」；根據選前各黨回覆，彙整出數項目前至少兩個國會黨團贊同並承諾的改革與修法方向，請各黨團聯合督促行政部門，推動實質討論與修法：
 
(1) 政黨補助款一定比例用於促進婦女參政（民進黨、民眾黨）。
 
(2) 育嬰留職停薪彈性化／新增以小時為單位的親職假（民進黨、民眾黨）。
 
(3) 增加有薪家庭照顧假（民進黨、民眾黨、國民黨）。
 
(4) 推動薪資透明化以縮減性別薪資差距（民進黨、國民黨、民眾黨）。
 
呼籲各黨團應設定目標，於一年內提案、兩年內審議通過，作為兩年後地方選舉向選民交待的期中考成績單。
 
3、未來內閣不論如何改組，女性比例皆不應低於20%，打造內閣女性比例的「堅實樓地板」。

積極起用具備性別意識、於性別與人權相關政策有經驗及具體貢獻人選，承諾於4年任期內達到內閣3分之1性別比例之目標。
 
新政府內閣女性比例22.5%，與過去歷任內閣相比不算太差，僅低於前總統馬英九第2任上任時陳冲內閣的22.92%，但仍未達成賴清德總統競選時「3分之1女性閣員」的目標，是新政府甫上任就打破的競選承諾，「我們難掩失望。」
 
內閣成員身份背景的多元性，具有民主深化的重要意涵；研究顯示，須有連續2任政府的內閣性別比例維持在一定程度以上，才能建立內閣成員多元背景的正當性，促進民主深化。
 
過往前總統陳水扁、馬英九上任時的內閣，女性閣員比例皆超過20%（20.93%、20.41%），然而到了蔡英文總統2016年上任時，打破了此一搖搖欲墜的政治慣例（9.76%）。
 
民團嚴正呼籲，為了促進內閣團隊與掌權者的背景多元性，賴清德總統應落實任內內閣不論如何改組，女性比例都不應低於20%，打造「堅實樓地板」，並積極起用具備性別意識、於性別與人權相關政策有經驗及具體貢獻之人選，為未來打破內閣性別比例的「玻璃天花板」立下基礎，並請賴清德總統於4年任期內，實現內閣3分之1性別比例之承諾。

連署團體：社團法人台灣婦女團體全國聯合會、台灣女科技人學會、社團法人高雄市婦女新知協會、社團法人高雄市彩色頁女性願景協會、高雄市輔育人員職業工會、全國教保產業工會、台南教保產業工會、高雄市教保人員職業工會、屏東縣幼托人員職業工會、台北教保人員協會、托育及就業政策催生聯盟、社團法人台灣同志諮詢熱線協會、彩虹平權大平台、台灣性別平等教育協會、財團法人勵馨社會福利事業基金會、社團法人台灣多元教育家長協會、社團法人台灣生育改革行動聯盟、台灣人權促進會。

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關鍵字：

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