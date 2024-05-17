快訊／潘孟安將代賴清德赴醫院慰問：有立委送醫不宜再進行議事

▲立法院院會，朝野激烈衝突。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

立法院朝野黨團17日決戰國會改革五法闖關，晚間陸續有5名立委送醫，包括民進黨議員沈伯洋、鍾佳濱及邱志偉、莊瑞雄。準總統府秘書長潘孟安預計晚間8點將代替準總統、民進黨主席賴清德，赴台大醫院慰問並譴責暴力；潘也強烈表達，已有立委送醫，今天不宜再進行議事，否則有不公平性問題。另外，準行政院秘書長龔明鑫也一同赴院探視。

17日上午國民黨、民眾黨佔領主席台後，整日過程至少爆發7波的激烈衝突，民進黨「衝組」的郭國文、鍾佳濱以及許智傑等人，多次企圖要攻下主席台，但都無功而返。

在經歷2次的朝野協商後，由於遲遲沒有取得共識，協商在傍晚5點左右破局，院長韓國瑜宣布回到大願繼續開會。但一路上遭遇民進黨立委的阻攔，最後被迫滯留在入口處僵持不下。

同一時間，議場內也爆發激烈衝突，民進黨立委許智傑企圖躍上主席台，但遭國民黨立委牛煦庭阻止，雙方發生扭打互毆；另一邊的民進黨立委郭國文則作勢要跳入主席台，但遭藍委黃建賓攔截；發言台前方的民進黨立委王定宇、國民黨立委廖先翔也扭打在一起，發生激烈口角，過程中還波及綠委林楚茵。

後來綠營立委從主席台後門口衝進議場，民進黨立委沈伯洋、邱志偉一度攻佔主席台，但直接被藍委從高處拉下，尤其沈伯洋頭著地，傷勢最重，也嚇壞現場朝野立委，不少立委疾呼叫救護車，沈隨後也被擔架抬走，現已搭救護車送醫。