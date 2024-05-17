交通部任期最長政務官！王國材卸任想做3件事　自評TPASS零負評

▲交通部長王國材520卸任，交通部歡送部次長並拍畢業照。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

被封「鋼鐵人」的交通部長王國材5月20日功成身退，交通部今(17日)舉辦部次長歡送會，打破交通部政務官任期最長的王國材說，8年來幾乎沒休息，畢業後最想運動爬百岳練回體力、治療腳痛和牙齒問題、陪伴家人和孫子，自評任內零負評政策為TPASS，當部長要能抗壓、釋懷，面對批評，只要是對的就全力去做。

交通部長王國材表示，他在交通部8年，當了4年11個月的政務次長，3年1個月的交通部長，是政務官在交通部連續性最長的一個，非常開心有緣分到交通部來，有這麼多優秀的主管，都很支持他的政策，這段時間遇到很多的困難，也一一克服，包括剛來交通部的時候遇到桃機淹水，之後遇到機師罷工紅眼協商，也讓他一戰成名，後續又發生一系列遊覽車事故，後來發生普悠瑪號、太魯閣號事故、南方澳大橋斷橋，所幸一一克服，政務官來來去去，他已經很習慣，在此基礎下，交棒給下一任部長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王國材說，交通部政策不太可能在某一個階段全部都處理完的，完成階段性任務就給下一棒，比如台鐵安全改革、國際門戶桃機第三航廈、第三跑道，另外還有道安的課題，這些是他還沒有完成的，要交給下一個部長來完成。

▲交通部長王國材520卸任，交通部今拍畢業照。（圖／記者李姿慧攝）

回想這8年奉獻給交通部的歲月，王國材表示，在交通部8年，一開始都是當救火隊，壓力沒那麼大，因為背後有部長撐著，那真的當了部長後，發覺所有壓力都在部長一個人身上，部長的責任跟壓力非常大，他也曾跟未來交通部長李孟彥做過討論，分享現在面臨的問題和經驗，李孟諺部長是比他還細心的人，怕他操壞，他非常認真，他擔任行政院秘書長，很多狀況都是第一個跑到現場，交通部所面臨的問題，很多都是透過李孟彥秘書長幫忙解決，包括與行政院的協調。

王國材指出，現在面臨三黨不過半，在國會會非常辛苦，未來會有很多挑戰，他比較幸運是，他是在國會最多數的時候當交通部長，很多計畫推動都有國會的支持，現在交通部會比當時更辛苦，他也跟交通部同仁說，要持續支持新任交通部長，大家可能會越來越辛苦，他會持續為交通部加油。

▲交通部長王國材(左)、政務次長胡湘麟(右)520卸任。（圖／記者李姿慧攝）

520畢業後最想做的事，王國材說，他要去運動，他當次長時體力可以爬百岳，當部長後變成爬小百岳，還爬得很喘，所以第一步要先把體力練回來，可能會先去跑步；另在當部長期間，身體很多小毛病沒辦法去就醫，比如他的腳痛和牙齒問題，剛好趁這個時間去處理；他也希望未來可以多一點時間陪陪家人、帶帶孫子。

王國材說，在交通部8年以及過去在高雄市政府的8年，任務一直來，從沒有好好休息過，這次要休息一下。

至於交通部長任內為自己打幾分，王國材說，交通建設常常面臨正反兩面，比如執法嚴格，有些人會反對，不嚴格也有人反對，甚至交通建設和軌道建設，有很多人支持，但事實上也很多人反對，所以擔任交通部長沒有做一件事情可以讓全部人都支持，一定會面對正反兩方意見，只有TPASS比較沒有負面。

王國材坦言，在交通部長任內不管什麼政策都會面臨反對壓力，擔任部長要能夠抗壓，也要能釋懷，有時候在網路被罵要釋懷，釋懷最好的方式就是不要看網路，只要認為是對的，也符合專業，那就全力去做。