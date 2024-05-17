立院衝突不斷！　朱立倫喊話賴清德：別當上總統就忘了改革初衷

▲朱立倫昨晚到立法院議場前，探視正在看守議場大門的國民黨立委。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）



記者崔至雲／台北報導

立法院會今（17日）處理國會改革相關法案，朝野立委爆發激烈衝突。國民黨主席朱立倫表示，立法院民進黨團用暴力用各種不當的手段，甚至屈辱立委陳菁徽，希望民進黨能夠回頭是岸、能夠共同來推動改革，且呼籲賴清德，不要執政了、不要當上總統了，就忘了當時改革的初衷。

國民黨今日為搶提案頭香，前天就輪班守在議場門口，未料在議場大門打開前，綠委就衝到大門前插隊，讓藍綠委爆發衝突；後續在院會表決上，又發生綠委鍾佳濱飛撲陳菁徽事件。

朱立倫說，國會改革法案是全民的期待，讓陽光照進立法院，讓立法院真正發揮監督的力量，讓不公不義通通揭露出來，讓立法委員代表民意發聲，這是共同的期待，也是民進黨過去在野的時候長期主張的。

朱立倫呼籲賴清德，不要執政了、不要當上總統了，就忘了當時改革的初衷，一起讓中華民國的國會變成現代化的國會跟西方民主國家一樣，有這樣的一個權責，讓真正的陽光照進國會。

對於今天鍾佳濱飛撲陳菁徽事件，朱立倫也說，今天很不幸的，立法院民進黨團用暴力用各種不當的手段，甚至屈辱陳菁徽，希望民進黨能夠回頭是岸、能夠共同來推動改革，也希望賴清德準總統你講兩句話吧。

朱立倫喊話，讓立法院成為真正代表民意的立法院，謝謝每一位為民意戰鬥、為國會改革努力的國民黨團、民眾黨團的立法委員，大家一起不怕爆暴力，堅持到底一定過關。

