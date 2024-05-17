直擊／3綠委送醫綠營氣炸狂罵　藍營鴉雀無聲僅陳玉珍舌戰群儒

▲立法院院會，朝野激烈衝突。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（17日）傍晚衝突升到最高，綠營立委從主席台後門口衝進議場，民進黨立委沈伯洋、邱志偉一度攻佔主席台，但直接被藍委從高處拉下，頭部著地傷勢嚴重，兩人都已搭乘救護車就醫。此景也讓綠營群情激憤，痛批「違法表決，沒收民主」、「有種你就表決、敲槌子啊！」藍營則鴉雀無聲，僅藍委陳玉珍一人在前線舌戰群雄。

院會衝突在傍晚升到最高點，綠營攻破主席台後門，一度與藍委僵持不下，沈伯洋、邱志偉兩人更分別從人海中「游」到主席台，立委郭國文也從另一議事桌跳上主席台，推擠過程中國民黨立委邱鎮軍跟謝龍介將他們從高處拉下，三人都重摔在地，沈伯洋最為嚴重，用頭著地，嚇壞現場不少立委，韓國瑜野立刻裁示休息。

而沈伯洋遲遲無法起身，原本還在抗議的在場立委也發現不對勁，立刻疾呼叫救護車，沈伯洋隨後被擔架架走，救護車5分鐘後到場緊急後送，立委邱志偉也緊急送醫，鍾佳濱也因上午負傷就醫。

此景也讓綠營立委大為光火，莊瑞雄氣炸拍桌，要韓國瑜「有種你就表決、敲槌子啊！」、「院長沒有那麼好當啦！」綠委洪申翰也不斷要求逐條討論、記名表決；吳思瑤則痛批，違法表決、沒收民主，已經有四位立委送台大醫院，習近平一聲令下、傅崐萁乖乖照辦。

綠委邱議瑩、賴惠員也向主席台潑水抗議，藍委全部鴉雀無聲，僅陳玉珍一人舌戰群雄，只要韓國瑜一恢復議程，民進黨團立刻進攻，不到3分鐘韓國瑜僅能再次宣布休息。