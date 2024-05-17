韓國瑜請「已送醫」綠委依序發言　綠營炸鍋：在台大怎麼發言？

▲朝野激烈衝突，立法院長韓國瑜面露無奈。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

今（17日）晚間院會朝野衝突更加激烈，現已累計4名綠委、1名藍委送醫，立法院長韓國瑜則繼續主持議事，更在下一案立委職權行使法第二條宣讀完畢後，依照程序請「已經送醫的」沈伯洋、鍾佳濱依法案登記順序發言，現場一片譁然，綠營立委大為光火，痛批「在台大醫院怎麼發言？」、「邱鎮軍殺人未遂，敢不敢去醫院看他們？」

院會衝突在傍晚升到最高點，綠營攻破主席台後門，一度與藍委僵持不下，沈伯洋、邱志偉兩人更分別從人海中「游」到主席台，立委郭國文也從另一議事桌跳上主席台，推擠過程中國民黨立委邱鎮軍將他們從高處拉下，三人都重摔在地，沈伯洋最為嚴重，用頭著地，嚇壞現場不少立委。

而沈伯洋遲遲無法起身，原本還在抗議的在場立委也發現不對勁，立刻疾呼叫救護車，沈伯洋隨後被擔架架走，救護車5分鐘後到場緊急後送，立委邱志偉也緊急送醫，鍾佳濱也因上午負傷就醫，莊瑞雄也因血壓升高就醫，更一度戴上氧氣罩。

綠委大為光火，在韓國瑜繼續議程時，不斷爆發衝突，議程數度中斷，民進黨立委邱議瑩痛批，自己從來沒有這麼看不起一個人，邱鎮軍殺人未遂，直接把沈伯洋拉下來，敢不敢去醫院看他們？邱和賴惠員也數度「水攻」，向主席台潑水，被藍委用標語擋下。