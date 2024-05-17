「立法院大戰」再成國際笑柄　路透社：台灣是暴躁的民主國家

▲立法院17日將針對國民黨團國會改革議案進行三讀表決，各黨議員在議場多次爆發激烈肢體衝突。（圖／CTWANT提供）

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立法院17日將針對國民黨團國會改革議案進行三讀表決，各黨議員在議場多次爆發激烈肢體衝突。近日適逢賴清德總統520即將交接，關心台海局勢的各大外媒目光齊聚台灣，也因此將立院衝突的畫面再度推送國際。

英國《每日電訊報》以綠委鍾佳濱撲倒藍委陳菁徽為主照，標題直指台灣國會混亂，爆發暴力事件。報導指出，台灣這次國會改革法案引發立委推擠、扭打、互毆，立委們衝向立法院長韓國瑜的位置，有些立委還跳過桌子，把同事拉到地板上。

而《路透社》也報導了立法委員在國會中的「激烈爭執」，並記錄了立法委員們在議會場彼此推擠、爬上桌子、互相拉扯的過程。還表示「台灣是一個暴躁的民主國家，議會中偶爾會發生戰鬥」，並對新政府上任後可能出現的更多議會衝突表示憂心。

▲《路透社》也報導了立法委員在國會中的「激烈爭執」。（圖／翻攝路透社）

此外，《愛爾蘭時報》、《印度電視新聞》、《瑞士資訊》等數十家國際媒體，也都刊載了今天立法院發生的衝突事件。

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