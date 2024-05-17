快訊／挑燈夜戰！立院表決延長開會通過　國會改革案審完才休息

▲立法院長韓國瑜宣布採舉手表決，通過延會提案後，開啟今天的表決大戰。（圖／記者李毓康攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

立法院今（17日）審國會改革法案，經過下午多次朝野協商仍無共識，立法院長韓國瑜約於5點28分回到議場後，便進行民眾黨提案的變更議程，提案指出，今日會議將延長討論至第四案審議完畢，而前四案就是國會法案的全部法案。經表決結果顯示，出席委員有108人，贊成60人，贊成者多數。因此今日立院將挑燈夜戰繼續開會至第四案審議完畢再行休息。

民眾黨提案，「針對第11屆第一會期第14次會議之會議時間，擬請延長至討論事項第四案審議完畢，再行休息」。國民黨為守住主席台，因此建議採舉手表決，但遭民進黨反對，民進黨建議採用點名表決，在雙方堅持下，韓國瑜裁示，「採用舉手表決」。

最後表決結果顯示，「出席委員有108人，贊成60人，贊成者多數」；不過這樣的結果讓民進黨不滿高喊，「院長不中立、立院變香港」、「做票」。

今日的前四案為攸關總統國情報告、藐視國會罪、聽證權、調查權的「立法院職權行使法部分條文修正草案」；第二案為「刑法部分條文修正草案」，增修違反藐視國會及聽證權的刑責；第三案為「立法委員互選院長副院長辦法第一條文修正草案」，將立法院正副院長選舉改為記名投票；第四案為要求立法院新任行政院長施政方針報告前，依立法院職權行使法第十五條之二規定，邀請賴清德總統至立法院就職權相關之國家大政方針進行國情報告。