立法院為什麼又在打架？　苗博雅：是爛方案但沒有更好的辦法

▲台北市議員苗博雅。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

立法院17日藍綠白大亂鬥。社民黨台北市議員苗博雅指出，如果今天立法院沒有打架，就會讓國民黨團總召傅崐萁的花蓮交通3法跟國會改革5法通過，「打架絕對是爛方法。但如果沒有更好的辦法，那就只能忍受這個爛方法了。」

苗博雅指出，傅崐萁的花蓮交通3法，目前粗估總經費可能高達兩兆，藍白用人數優勢「逕付二讀」，沒有經過委員會審議。有人統計兩兆錢坑法案，在立法院討論的過程總共11分鐘。如果沒打架，今天就立法通過要做了。

另外，苗博雅說，國會改革5法，要通過的法案內容目前無人知曉。立法院沒有上網公告。可能涉及叫官員之外的一般老百姓或企業到立法院被立委問話。如果不去或者回答讓立委不滿意，要被罰錢或被關。

苗博雅指出，藍白提出的國會改革，有20幾個版本，沒有經過委員會逐條討論審查。在藍白人數優勢下「全案打包」送協商。同時綠營的國會改革版本，在藍白人數優勢下，還被卡在委員會。藍白「全案打包」的版本，在政黨協商沒有逐條協商共識。現在藍白臨時弄了一個新版，要直接二三讀通過。但新版法案內容，沒有發給每一個立委，也沒有公告上網讓全民瞭解。只有藍白兩黨寫法案的人自己知道。到底是改革還是擴權？沒人知道。

苗博雅批評，委員會沒有逐條討論，協商也沒有逐條討論，今天拿出一個新版本就要直接表決通過。現在去問支持藍白版本的人「你們要通過的版本內容是什麼？立法院官網現在能下載到定稿版本嗎？」保證他們也講不出來。「贊成立法院打架嗎？坦白說不太贊成。但我更反對以上兩部法案，未經委員會實質逐條討論，就這樣在多數暴力之下通過。」