快訊／畫面很亂！議場戰事多點開花　郭國文凌空一躍被藍委攔腰抱下

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（17日）藍綠衝突一波接著一波，下午5時左右衝突最激烈，甚至多點開花，國民黨立委牛煦庭和欲衝上主席台的民進黨立委許智傑扭打成一團；藍委廖先翔則與綠委王定宇起衝突，最引人關注的還是稍早前才搶走秘書長周萬來文件、飛奔出議場的綠委郭國文，欲從議事桌跳上主席台，被藍委黃建賓凌空攔腰擋下，場面十分火爆。

▲藍綠立委持續發生零星衝突，郭國文差點被藍委脫褲子。（圖／記者李毓康攝）



▲郭國文再度突圍。（圖／記者陳家祥攝）

立院午後衝突多點開花，許智傑欲衝上主席台搶麥克風，被牛煦庭攔下、兩人扭打成一團；廖先翔撞進綠委群中一陣拉扯，最後與王定宇槓上，雙雙摔在地上，廖先翔舉拳作勢攻擊、但被王定宇架住胳膊，一陣亂戰後才被拉開。

而稍早搶走秘書長周萬來文件、一路飛奔出議場的郭國文，也悄悄回到議場，更準備從議場桌上要跳到主席台上，在空中就被黃建賓攔腰擋下，並一路推擠到議場最邊緣，後續郭要再嘗試時，國民黨立委羅廷瑋嘲諷，「國文想要，我們就讓他跳，跳啦！跳啦！」

無黨籍立委高金素梅則在一旁苦勸很危險，她喊話，不要做最壞示範，「太危險了快下來啦！」

▲▼藍綠今天爆發一波又一波的衝突，議場戰事也多點開花。（圖／記者李毓康攝，下同）