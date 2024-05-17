被推一把又踩到文件才跌倒　吳思瑤替鍾佳濱抱屈：他是翩翩君子

記者杜冠霖／台北報導

立法院今（17日）衝突不斷，綠委鍾佳濱一度想衝向主席台，但途中遭國民黨立委陳菁徽攔截，兩人直接從桌上摔至地面，場面驚悚。鍾佳濱坦言不知道抓到誰，也三度致歉，民進黨團幹事長吳思瑤受訪時也為鍾佳濱抱屈，吳表示，鍾佳濱被站在桌上的陳菁徽推一把，踩到桌上文件失去重心才跌倒，才會拍到這樣的畫面，鍾也展現風度誠摯道歉，但道理要講清楚，不要做賊喊抓賊。

▲綠委鍾佳濱（背對鏡頭者）跳上主席台，被站在桌上的藍委陳菁徽（左）推了一把。（圖／鍾佳濱辦公室提供）



對於該起衝突，鍾佳濱還原稍早狀況，他指出，剛剛的場合時間非常迅速，一跳上去就被抓住，整個人摔下來，自己也不知道抓到誰，完全沒有針對誰，後來有人說那是陳菁徽，對她非常抱歉，剛剛也有跟她致歉，若她還是覺得被冒犯，願意再次誠摯道歉，未來如果再次發生肢體碰撞，要小心保護自己也不要誤傷別人。

吳思瑤表示，要替鍾佳濱說明，很多人說他對女性立委有不敬行為，不要看圖說故事、編故事，鍾佳濱要前進主席台時，被站在桌上的陳菁徽推一把，鍾佳濱因此踩到桌上文件失去重心才跌倒，才會拍到這樣的畫面。

吳思瑤指出，鍾佳濱是暴力被害人，不要做賊喊抓賊，他是翩翩君子，一定要替鍾佳濱說明，鍾佳濱根本不知道在眼前的是誰，更不會知道是女性立委，鍾佳濱展現風度，表示若造成任何不愉快都誠摯道歉，但道理要講清楚，不要做賊喊抓賊。

吳思瑤強調，任何失序狀況或暴力畫面不要發生，民進黨絕對都拒絕，希望韓國瑜回念，黃國昌跟傅崐萁不要對韓國瑜施予政治壓力、過當綁架，只要協商跟討論，不要強行表決硬幹，國會不會有暴力，讓民主審查程序能夠履行。

