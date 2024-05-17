范雲超憤怒！　譴責4藍委：踹打一個倒地的鍾佳濱

記者邱晟軒／綜合報導

立法院朝野黨團今（17）接連爆發多次激烈肢體衝突。上午民進黨立委鍾佳濱一度跳上主席台，甚至還一把抱住站在立法院長韓國瑜身邊的國民黨立委陳菁徽，結果2人雙雙倒在地上，隨後一群藍委也圍住鍾佳濱大亂鬥，現場十分混亂。對此，民進黨立委范雲痛批4名藍委踹打在地上的鍾佳濱，文章曝光後，引發正反兩極討論。

范雲今天在threads上發文控訴，「四個藍營立委踹打一個在地的鍾佳濱委員，這樣的多數黨說要『譴責暴力』！！」還附上3個「憤怒」的表情符號。

貼文曝光後，立刻掀起不少網友熱烈討論，「他是踩到紙滑倒，力道煞不住，反而是國民黨立委趁機打他」、「根本就是抓去旁邊霸凌，什麼意思」。不過，也有部分網友質問范雲，「妳同事熊抱撲倒女立委，妳怎麼不敢講？」、「妳是眼瞎了是不是？女權在妳眼裡就只是民進黨的遮羞布」。

媒體人謝寒冰也在臉書發文質問范雲，「范雲只敢用『在地』形容，卻不敢告訴你，當時鍾佳濱正壓在陳菁徽身上。要是妳（范雲）被人飛撲倒地，妳是希望大家都袖手旁觀？」

陳菁徽上午在臉書發文譴責鍾佳濱，表示自己無預警遭鍾佳濱撲倒在地，「非常恐慌、非常劇痛、非常憤怒，卻也萬般無奈」。

陳菁徽進一步批評，民進黨有這款暴力、無理的立法委員，直接將我從主席台壓倒在地上。嚴厲譴責暴力行為，更譴責這種噁男飛撲女性委員的行徑」。她也喊話今日議事程序結束後，未來將排驗傷提告作業。

▲立法院院會，民進黨立委鍾佳濱跳上主席台抱住國民黨立委陳菁徽一起跌落地面。（圖／記者李毓康攝）

對於飛撲爭議，鍾佳濱於臉書發文解釋，針對稍早在議場與國民黨委員陳菁徽發生肢體衝突一事，自己其實是事後經旁人提醒，才意識到波及了對方，因此當下也立即在議場內與她道歉了，現在也再次發文向她誠心致歉。

鍾佳濱進一步解釋，衝突發生時有人向自己伸手，於是跳上主席台準備穿越，但腳卻不慎踩到紙張打滑，然後在沒注意眼前對象是誰的情況下，就倒向伸手阻擋我的人，以至於最終將對方撲倒。