只要銅板價！5/18起台北自來水園區開放　水鄉庭園等設施一票玩到底

▲北水處宣布自來水園區內的水鄉庭園，從5月18日起開放使用。（圖／北水處提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

隨著氣溫逐漸轉熱，民眾開始尋找避暑好去處，位在台北市自來水園區的水鄉庭園，過往就是一大熱門選擇。對此，北水處今（17日）預告，從5月18日起，園內的水鄉庭園就要提前開放民眾入園玩水，此外，園區內還有「自來水博物館」及「觀音山蓄水池」等百年古蹟可以參觀拍照、聆聽導覽，且一票就能玩到底。

北水處表示，因應炎熱天氣到來，臺北自來水園區將提前於5月18日起開放水鄉庭園戲水區，讓市民大小朋友能提早體驗親水樂趣，預期每日將可吸引上千人潮湧入水樂園玩水消暑。

北水處說明，自來水園區水鄉庭園往年多從6月開放至9月，面積約750平方公尺，有兒童溜滑梯、各式水柱、水瀑等清涼消暑遊戲設施，是台北夏天最受歡迎的戲水地點之一。

▲北水處宣布自來水園區內的水鄉庭園，從5月18日起開放使用。（圖／北水處提供）

此外，北水處點出，今年初園區配合工程休園2個月，並趁此期間進行路面鋪整、更換遊具零組件、穩定供水加壓設備、磨平磁磚及加強止滑等措施，提供遊客更安心的戲水環境，歡迎闔家大小一同來玩水消暑。

自來水園區水鄉庭園自2004年起營運，北水處表示，至今已陪伴許多台北市民朋友度過兒時歡樂回憶，「秉持提供用戶最潔淨的水質，戲水區每日換水，每2小時檢驗餘氯及水質，使用過的廢水亦不浪費，全數導流至施工區作為清潔用水，落實ESG永續理念」。

最後，北水處進一步說明，自來水園區非夏季（1至6月及9至12月）票價為：全票50元、優待票25元，園內還有「自來水博物館」及「觀音山蓄水池」等百年古蹟可以參觀拍照、聆聽導覽，一票玩到底。